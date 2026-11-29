Un contrato firmado en 2023 distribuye la comisión por la venta de entradas de los partidos de la Selección como local: el 2% de la recaudación bruta corresponde a WICCA SAS, presidida por María Florencia Sartirana.

La venta de entradas para los partidos de la Selección Argentina como local incluye una comisión para una empresa vinculada a María Florencia Sartirana, esposa de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el contrato firmado en 2023, WICCA SAS percibe el 2% de la recaudación bruta de cada encuentro.

El acuerdo se firmó el 24 de enero de 2023 entre la AFA y Mastea 123 SA, empresa que opera con el nombre comercial Deportick y está vinculada al empresario Javier Faroni, exdiputado y productor teatral. El documento, de 18 páginas, fue suscripto por el presidente de la entidad, Claudio Tapia; el entonces secretario general, Víctor Blanco, y Faroni, en representación de la compañía.

Cómo se distribuye la comisión por las entradas de la Selección

La cláusula octava establece una comisión del 9% de la recaudación total de cada partido, más IVA, por los servicios de comercialización de entradas. La cláusula decimoprimera detalla el reparto: 7% para Mastea 123 SA y 2% para WICCA SAS, por tareas de logística y asesoramiento integral.

Así, la sociedad presidida por Sartirana quedó incorporada al circuito de ingresos por la venta de tickets de los partidos de la Selección en el país. El contrato fue secuestrado por la Justicia durante allanamientos en oficinas de la AFA.

La historia societaria de WICCA SAS

WICCA SAS se constituyó en 2019. En sus primeros registros comerciales, Sartirana figuraba como administradora suplente. En 2020 fue reemplazada por Juan Pablo Beacon, excolaborador de Toviggino, y también ingresó Olga Marina Delgado, vinculada a otras sociedades relacionadas con el dirigente. En 2024, Sartirana asumió la presidencia de la firma.

La empresa también fue mencionada en una investigación sobre la propiedad de una mansión en Pilar, en la que se analizaron movimientos societarios y gastos asociados a inmuebles. Según información incorporada a la causa, WICCA habría sido utilizada para pagar expensas de propiedades ubicadas en un barrio privado.

Las recaudaciones y el alcance de las comisiones

Desde la firma del contrato, la Selección argentina masculina disputó 18 partidos como local, entre amistosos y encuentros por las Eliminatorias. Las recaudaciones permiten estimar el alcance económico de las comisiones previstas en el acuerdo.

Uno de los encuentros de mayor recaudación fue la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental, en octubre. El partido habría generado ingresos superiores a 13 millones de dólares. Sobre esa cifra, WICCA habría tenido derecho a percibir alrededor de 260.000 dólares, mientras que Deportick habría recibido unos 910.000 dólares, antes de impuestos y costos operativos.

Otro partido con una recaudación elevada fue el clásico ante Brasil, disputado en marzo de 2025, que habría superado los 15 millones de dólares.

Liquidaciones y vigencia del contrato con Deportick

El contrato indica que, después de cada partido, Deportick debe presentar una liquidación con la cantidad de entradas vendidas, los medios de pago utilizados y el total recaudado. Esos datos permitirían precisar cuánto percibe cada firma, aunque las liquidaciones no fueron difundidas públicamente.

Deportick obtuvo la comercialización de las entradas de la Selección en 2023, después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar. Antes de ese acuerdo, los tickets habían sido vendidos por otras empresas del sector.

La compañía también estuvo a cargo de la venta de entradas para el Mundial Sub 20 disputado en Argentina en 2023. En ese caso, el contrato preveía una comisión del 10% para la empresa y permitía recurrir a subcontratistas, aunque no mencionaba específicamente a WICCA SAS.

El acuerdo entre la AFA y Deportick para la comercialización de entradas vence el 31 de diciembre de este año. La dirigencia deberá resolver si lo mantiene y si continúa el mecanismo de distribución de comisiones que incluye a la sociedad vinculada a la esposa del tesorero.