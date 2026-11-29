Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 4 min de lectura

La media sanción del Senado obliga al peronismo a buscar un mecanismo para definir candidaturas. En paralelo, un informe de JP Morgan advierte sobre los riesgos políticos, financieros y económicos de la Argentina.

El Senado aprobó el jueves, por 43 votos contra 29, la media sanción al proyecto que suspende las PASO. La iniciativa todavía debe tratarse en Diputados, pero en el peronismo ya empezó el debate sobre cómo resolver las candidaturas si las primarias no se realizan.

La disputa interna se desarrolla mientras el oficialismo enfrenta una economía en recesión y una crisis financiera que se adelantó al calendario electoral. La oposición, por su parte, debe definir un método que evite que la discusión termine en una fractura.

El peronismo busca reglas para elegir candidaturas

En agosto, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans, Germán Martínez, Gerardo Zamora, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella se habían reunido en el hotel Emperador para defender las primarias. Las PASO funcionaban como un mecanismo para postergar la disputa y dejar que los votos definieran el resultado.

La media sanción cambió ese escenario. El proyecto suspende las primarias para 2027 y deja la selección de candidaturas en manos de las cartas orgánicas de los partidos y de los reglamentos de cada alianza. Por eso, el peronismo busca acordar criterios antes de fin de año y evitar que la discusión sobre las reglas provoque una ruptura.

El senador sanjuanino Sergio Uñac propuso organizar seis “superdomingos peronistas” consecutivos, uno por región: NEA, NOA, Cuyo, Centro, AMBA y Sur. La idea contempla que cada aspirante recorra la zona antes de votar y debata con sus rivales. “La unidad hay que conseguirla con el voto”, sostuvo.

La propuesta de Uñac y las dudas sobre la elección

El esquema todavía deja interrogantes sobre quiénes votarían, cómo se sumarían los resultados regionales, qué categorías incluiría, cuánto costaría y quién financiaría el proceso. También podrían ser decisivos el orden del calendario, el padrón y la fiscalización: una región que vote primero puede instalar a un favorito, mientras que otra podría definir la competencia o llegar cuando el resultado ya esté encaminado.

Cristina Kirchner le encargó al senador Eduardo “Wado” de Pedro explorar posibles respuestas. El mandato abre una conversación sobre una interna con reglas propias, aunque no implica que la expresidenta adhiera a la propuesta de Uñac.

El desafío para el PJ es convertir la competencia en una demostración de fuerza electoral sin dejar sectores afuera. Una lista acordada entre pocos podría empujar a los excluidos a buscar otro sello, mientras que una disputa con participación territorial exigiría definir reglas aceptadas por todos.

JP Morgan advierte sobre los riesgos para la economía argentina

El Gobierno también enfrenta tensiones propias. JP Morgan, entidad en la que Luis “Toto” Caputo fue jefe de trading para América Latina durante los años noventa, publicó un informe titulado “The continuity premium”, referido a la prima de continuidad. Su escenario base supone que se mantiene el rumbo económico actual y reconoce el superávit fiscal, el saldo comercial récord, la cuenta corriente positiva y la reconstrucción de reservas.

El documento también señala que las salvaguardas financieras son más sólidas que en ciclos recientes. Sin embargo, advierte que una elección polarizada y de resultado ajustado elevaría el costo de la cobertura cambiaria. A ese riesgo político, agrega los efectos de la recesión. “Los diferenciales de la deuda argentina se ampliaron mientras los de otros emergentes se achican”, indica el informe, que también registra compras privadas de dólares equivalentes al 4,9% del PBI en la medición trimestral anualizada a septiembre.

La actividad económica de agosto permanecía 4,4% por debajo del máximo de marzo. El empleo asalariado registrado estaba estancado y los salarios formales no se habían recuperado. JP Morgan proyectó un crecimiento de apenas 0,8% para 2026 y de 1,8% para 2027, impulsado por las exportaciones y con un aporte reducido del consumo privado.

Inflación, ajuste y vencimientos financieros

Luego de una inflación del 2,2% en octubre, el banco estimó que el aumento de precios llegaría al 31% al cierre de 2026 y al 23% en 2027, por encima de las previsiones del Presupuesto. También consideró difícil cumplir las metas de recaudación del próximo año y señaló que el recorte del gasto ya es considerable.

El Gobierno anticipó que profundizará el ajuste si los ingresos no alcanzan. La posibilidad de nuevos recortes alcanza partidas que involucran a jubilados, universidades, hospitales y personas con discapacidad, sectores que ya expresaron resistencia. El informe vincula ese escenario con el riesgo político que encarece la prima de continuidad.

Los pagos al FMI, otros vencimientos y los intereses previstos para 2027 suman hasta 24.900 millones de dólares. JP Morgan identificó la dolarización electoral como la principal vulnerabilidad externa y estimó que, en un escenario de tensión similar al de 2025, las reservas podrían caer cerca de 9.000 millones de dólares.

El banco señaló que el Banco Central y eventuales apoyos bilaterales o multilaterales podrían ofrecer protección, aunque no dio esa cobertura por garantizada. En ese contexto, el viernes se sumó un episodio de fragilidad mediática: una columna de Marcelo Bonelli no apareció en el diario en el que suele publicarla. La información disponible sobre ese episodio quedó inconclusa.