Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 3 min de lectura

El temario de diciembre incluye un nuevo proyecto de Ley de Competitividad Financiera y habilita al Senado a tratar designaciones y promociones judiciales. La agenda también contempla el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

El Gobierno de Javier Milei incorporó a las sesiones extraordinarias de diciembre dos asuntos centrales: el envío de un nuevo proyecto de Ley de Competitividad Financiera y el tratamiento en el Senado de pliegos para designaciones y promociones en el Poder Judicial y los ministerios públicos.

Los temas integran el temario de 11 puntos establecido por el Decreto 1433/2026 y el Mensaje 318/2026 para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre. La iniciativa financiera figura en el anexo oficial como una propuesta «a ser enviada por el Poder Ejecutivo Nacional».

Por el momento, la Casa Rosada no difundió detalles ni precisiones sobre el contenido del nuevo texto. Sin embargo, su inclusión anticipa que el oficialismo buscará avanzar con una reforma del crédito y del mercado de capitales.

El antecedente de la Ley de Competitividad Financiera

La nueva convocatoria llega después de que el Ejecutivo enviara a la Cámara de Diputados, el 2 de noviembre, una primera versión del proyecto. El texto, identificado como Mensaje 314/2026, tenía 240 artículos y fue impulsado principalmente por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La propuesta fue retirada al día siguiente, luego de las objeciones que generó su artículo 230. Ese apartado eliminaba la exención del Impuesto a las Ganancias para los Certificados de Depósito Argentino (CEDEAR) adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 y para determinados fondos comunes de inversión con activos en el exterior.

El asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez sostuvo que el artículo «quedó de un borrador viejo». Tras la controversia, el Gobierno resolvió retirar el proyecto completo para revisarlo.

Qué medidas incluía la propuesta financiera original

La primera versión apuntaba a modificar herramientas de financiamiento productivo para PyMEs e inversores. Entre sus medidas, proponía extender de 15 a 21 días el plazo de aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME, habilitar pagarés indexados y crear pagarés pagaderos en productos agrícolas, inspirados en la Cédula de Producto Rural de Brasil.

También contemplaba autorizar la negociación bursátil de cupones de tarjetas de crédito y certificados de plazo fijo de largo plazo. Además, proponía crear, bajo la órbita del Banco Central, el Sistema Federal de Registro de Garantías, destinado a registrar prendas sobre activos virtuales, software, patentes y tecnología blockchain.

Como el expediente fue retirado formalmente, ninguna de esas medidas entró en vigor. El nuevo envío abre la expectativa sobre cuáles de las herramientas previstas en el texto inicial podrían incorporarse a la próxima versión.

El Senado tratará pliegos para cargos judiciales

El punto 11 del temario habilita al Senado a considerar los pliegos que requieren acuerdo para designaciones y promociones en el Poder Judicial y los ministerios públicos. La inclusión formal del tema acompaña las conversaciones que ya se desarrollan en la Cámara Alta.

En los días previos, la Comisión de Acuerdos comenzó a evaluar cinco pliegos vinculados con tribunales federales y dependencias del Ministerio Público de la Nación. Entre ellos hay cargos con competencia electoral en las provincias de San Juan y Corrientes.

La nueva iniciativa financiera y las negociaciones por las vacantes judiciales forman parte de la agenda de fin de año del Ejecutivo, que también incluye debates sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.