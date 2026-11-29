Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El decreto 1433, firmado por Javier Milei y Diego Santilli, habilita el tratamiento de once puntos durante diciembre. El temario incluye el Presupuesto 2027, el Súper RIGI y una reforma electoral integral.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron el decreto 1433 para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre. La medida fue oficializada luego de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

El llamado se fundamenta en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional. El anexo del decreto establece once puntos para avanzar con iniciativas que no fueron tratadas durante el período ordinario.

Qué proyectos se tratarán en las sesiones extraordinarias

La convocatoria habilita el debate de proyectos que ya ingresaron en la Cámara de Diputados y el Senado, además de iniciativas que el Poder Ejecutivo anunció que enviará. También contempla pliegos para designaciones y promociones en la Cámara alta.

Entre los principales temas figuran el Presupuesto 2027, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, la reforma electoral integral, regulaciones sectoriales y acuerdos bilaterales.

Los once puntos incluidos en el decreto 1433

El temario oficial dispuesto por el Gobierno contempla los siguientes proyectos y asuntos: