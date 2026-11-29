El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron el decreto 1433 para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre. La medida fue oficializada luego de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.
El llamado se fundamenta en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional. El anexo del decreto establece once puntos para avanzar con iniciativas que no fueron tratadas durante el período ordinario.
Qué proyectos se tratarán en las sesiones extraordinarias
La convocatoria habilita el debate de proyectos que ya ingresaron en la Cámara de Diputados y el Senado, además de iniciativas que el Poder Ejecutivo anunció que enviará. También contempla pliegos para designaciones y promociones en la Cámara alta.
Entre los principales temas figuran el Presupuesto 2027, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, la reforma electoral integral, regulaciones sectoriales y acuerdos bilaterales.
Los once puntos incluidos en el decreto 1433
El temario oficial dispuesto por el Gobierno contempla los siguientes proyectos y asuntos:
- Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
- Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027.
- Proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.
- Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.
- Proyecto de Ley de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria.
- Proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para la elaboración, el almacenaje, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles.
- Proyecto de Ley de Combate Contra el Juego Ilegal.
- Proyecto de Ley de Hojarasca.
- Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos, que enviará el Poder Ejecutivo Nacional.
- Proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que enviará el Poder Ejecutivo Nacional.
- Consideración de pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado, enviados y por enviar por el Poder Ejecutivo Nacional.