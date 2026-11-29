Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La medida fue anunciada horas después de un fallo adverso para la Argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Las cinco entidades tienen participación accionaria en Navitas Petroleum LP.

El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas con la explotación de recursos petrolíferos en las Islas Malvinas. La decisión se conoció horas después de un fallo adverso para la Argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Quiénes son las entidades sancionadas por la actividad petrolera en Malvinas

Las entidades alcanzadas por las medidas son Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL. Todas tienen participación accionaria en Navitas Petroleum LP.

Desde el Gobierno señalaron que las sanciones buscan hacer cumplir la legislación argentina y establecer responsabilidades por las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.

El Gobierno invocó la soberanía argentina sobre los recursos naturales

Fuentes oficiales indicaron que las actuaciones forman parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para determinar las responsabilidades de quienes participan en esas actividades. En ese sentido, expresaron: