La senadora confirmó su presencia en la presentación del documental Tarea Conjunta, en lo que será el primer encuentro público con el líder del PRO desde un breve saludo en una cena. El acercamiento ocurre mientras ambos espacios tantean sus opciones de cara a 2027.

Patricia Bullrich confirmó que asistirá el martes a la presentación del documental Tarea Conjunta, en La Rural, donde podría coincidir públicamente con Mauricio Macri. La senadora sostuvo que no habla con el líder del PRO, quien evitó responder si retomaron el diálogo y pidió que le consultaran a ella.

La dirigente fue invitada en su condición de exministra de Seguridad, al igual que otros integrantes del Gabinete de Macri. Será la primera vez que ambos se vean en público desde que intercambiaron un breve saludo con un beso durante una cena de la Fundación Libertad.

La agenda de Macri y Bullrich en Buenos Aires

Antes de la proyección, Macri participará el lunes en Barracas de una edición del Próximo Paso joven. Será el orador central, después de Fernando de Andreis, y durante el encuentro se presentará la nueva conducción nacional de la JPRO.

Bullrich también tiene previsto asistir el martes a la cena anual de la Fundación Apertura Republicana, junto con, entre otros, Federico Sturzenegger y Pilar Ramírez. Los dos eventos están programados casi en simultáneo: la cena comenzará a las 18.30 y la presentación de la película, a las 19. Los cupos para la cena, cuya mesa para diez personas costaba 750.000 pesos, ya se agotaron.

El PRO y las apuestas electorales hacia 2027

Las señales de Macri sobre el escenario de 2027 no empezaron con este posible encuentro. El expresidente ya había impulsado la candidatura de Hernán Lacunza, una alternativa que no genera consenso en todo el PRO. Según trascendió, ambos conversaron sobre el tema hace seis meses, después de que Macri le dijera que no competiría por la Presidencia y le pidiera que se «corriera», con la promesa de respaldarlo más adelante.

Ese apoyo todavía no se concretó. Además, Macri avaló la suspensión de las PASO impulsada por el Gobierno, una decisión que no conformó a Lacunza: quedó al margen de la discusión y se enteró por los medios.

Un estudio de Management & Fit ubica al PRO con un 5,4 por ciento de voto seguro a nivel nacional y un 21 por ciento de voto probable, con un techo estimado de alrededor de 26 puntos. La Libertad Avanza registra un núcleo duro del 25,7 por ciento y un 14,6 por ciento de electores probables, lo que proyecta un techo del 40 por ciento. El peronismo supera los 42 puntos.

Qué muestran los sondeos sobre una alianza electoral

De acuerdo con el mismo relevamiento, un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza obtendría un 20,7 por ciento de voto seguro y un 16,7 por ciento de voto probable: más de 37 puntos en total. Esa proyección queda por debajo del techo del 40 por ciento que el espacio libertario alcanzaría en soledad. El sondeo plantea así que una alianza sería más conveniente para el PRO que para La Libertad Avanza.

En el entorno de Bullrich, en cambio, el foco está puesto menos en las estructuras partidarias que en las ideas, los proyectos y la continuidad de un rumbo. Algunos integrantes de su equipo se afiliaron a La Libertad Avanza, mientras que otros permanecen en el PRO. La flexibilidad frente a las etiquetas es parte de una estrategia que prioriza el modelo por encima de las siglas.

La imagen de Bullrich y su intención de voto

En el bullrichismo destacan que la senadora conserva uno de los mejores diferenciales de imagen, por encima del Presidente. Sin embargo, mantienen cautela porque esa valoración no se traduce necesariamente en el mismo nivel de intención de voto. Hace algunos días, en su equipo estimaban que podía aportar entre 13 y 15 puntos de manera segura, ya que consideran que no todo el 23 por ciento que obtuvo en 2023 le pertenecía.

Con el paso de los meses, distintos sondeos la muestran con una intención de voto en aumento, que pasó de un dígito a dos. Para Management & Fit, su probabilidad de voto llega al 22,9 por ciento: incluye un 6,1 por ciento de voto seguro y un 16,7 por ciento probable. El respaldo crece entre las personas mayores de 40 años y quienes tienen un nivel educativo alto.

La estrategia de comunicación de la senadora

Por ahora, Bullrich mantiene la estrategia con la que busca consolidar su electorado y responder a las críticas. El viernes difundió un video en el que aparece bailando, en respuesta a quienes la cuestionaron por su trabajo en torno a la reforma electoral. Entre sus críticos estuvo Alejandro Fantino, a quien en el entorno de la senadora ya conocían por sus cuestionamientos durante la campaña de 2023 y por sus posteriores pedidos de entrevistas.

Después de cada sesión, la legisladora suele publicar un mensaje preparado con anticipación, filmado durante la jornada de debate y difundido en las horas siguientes. Jóvenes militantes se ocupan de grabarla, mientras que la mesa de estrategia define los lineamientos y la circulación de los contenidos en Instagram. Algunas piezas aparecen en su cuenta oficial y otras, en perfiles secundarios.

Casi al mismo tiempo que el video, una de esas cuentas paralelas publicó imágenes de Bullrich negociando en el Senado, musicalizadas con «Dale Don Dale», de Don Omar. La letra puede leerse en clave política como una referencia al trabajo por un objetivo, al liderazgo y a la decisión de no dejarse pasar por encima.