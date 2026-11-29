Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El jefe del bloque PRO respaldó el proyecto impulsado por Santiago Caputo y pidió avanzar con su aprobación tras el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al reclamo argentino por las actividades petroleras británicas.

Cristian Ritondo pidió que el Congreso avance con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, una iniciativa promovida por el asesor presidencial Santiago Caputo cuyo tratamiento permanece frenado en la Cámara de Diputados.

El pronunciamiento del jefe del bloque PRO se produjo después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para que el Reino Unido suspendiera sus actividades petroleras en las Islas Malvinas. El fallo representó un revés diplomático para el Gobierno y para la estrategia impulsada por el canciller Pablo Quirno.

Ritondo pidió avanzar con la Ley Malvinas

“El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles”, sostuvo Ritondo. También afirmó que “es momento de avanzar con su aprobación en el Congreso” y expresó el respaldo del PRO a la iniciativa.

“Las Malvinas y sus recursos naturales son argentinos. Y no alcanza con declamarlo. Desde el PRO acompañamos y trabajamos para mejorar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Es momento de avanzar con su aprobación en el Congreso. La defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política.”

La intervención del diputado se sumó a los mensajes de Caputo, quien reclamó que se sancione la norma y dirigió una advertencia al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. “La única manera de frenar el saqueo ilegal de nuestras islas es aprobando la Ley Malvinas para tener las herramientas para presionar a las empresas que pretenden robar nuestros recursos”, escribió el asesor.

En el mismo mensaje, Caputo agregó: “Seguir dilatando su aprobación roza la traición a la Patria”. El proyecto contempla la creación de un Consejo de Seguridad, un punto que forma parte de las diferencias en torno a su tratamiento.

Las diferencias por el Consejo de Seguridad

Menem reclama que el Consejo incluya al presidente provisional del Senado y al titular de la Cámara de Diputados. También busca incorporar a diputados integrantes de la comisión de Seguridad, una discusión que mantiene trabado el avance de la iniciativa.

La tensión entre Ritondo y Menem también alcanza otro ámbito: el jefe del bloque PRO no logró ubicar a Florencia de Sensi, una diputada de su espacio político, en el Consejo de la Magistratura.

El fallo sobre la actividad petrolera en Malvinas

En una audiencia realizada en Hamburgo, Alemania, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

La decisión, leída por el presidente del tribunal, el camerunés Maurice Kamga, señaló que no había elementos suficientes para acreditar la competencia prima facie del tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Tras conocerse el fallo, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que instó a Diputados a tratar la iniciativa. “Ahora, más que nunca, nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse. Por eso el Presidente pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados que trate y sancione la semana próxima la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, expresó.