Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Senadores peronistas acompañaron el artículo que elimina la elección directa de los representantes argentinos del Parlasur. La decisión generó malestar entre los parlamentarios del PJ y contradice el mecanismo previsto para los países del Mercosur en 2030.

La votación de la reforma electoral impulsada por el Gobierno abrió una disputa dentro del peronismo. Senadores del bloque que conduce José Mayans respaldaron el artículo que establece que los representantes argentinos del Parlasur sean elegidos entre diputados y senadores nacionales.

Hasta ahora, esos representantes eran designados mediante elección directa. El oficialismo propuso modificar el sistema como parte de la reforma electoral, pero en el PJ habían acordado rechazar la iniciativa e invitar a los parlamentarios peronistas del Parlasur a exponer su postura en comisión.

El voto de los senadores peronistas generó malestar

Con el paso de los meses, esa invitación no se concretó: los representantes del Parlasur nunca fueron convocados. La tensión estalló cuando los senadores peronistas rechazaron todos los artículos de la reforma electoral, excepto el que habilita la elección de los representantes entre legisladores nacionales.

La decisión se aparta de lo establecido por los países integrantes del Mercosur, que determinaron que, para 2030, todos debían elegir a sus representantes mediante el voto directo.

El motivo que alimentó las versiones dentro del Parlasur

Entre los parlamentarios peronistas también circuló el rumor de que senadores y diputados buscaban aprovechar las sesiones del Parlamento del Mercosur para sumar algunos días de descanso. Esa versión contribuyó a profundizar el malestar por el cambio en el mecanismo de elección.