Dirigentes peronistas y de otras fuerzas debatieron en la UBA una estrategia opositora para enfrentar a Javier Milei. Mientras algunos ven en la ampliación una oportunidad para atraer votantes de centro, otros advierten que podría fortalecer el discurso antikirchnerista.

La posibilidad de construir un frente electoral amplio para 2027 abrió un debate entre dirigentes y especialistas reunidos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La jornada, llamada “Coordinar para Ganar”, convocó a representantes del peronismo y de otras fuerzas para analizar cómo enfrentar a Javier Milei en las próximas elecciones.

Uno de los antecedentes mencionados fue el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien sumó respaldos de sectores de derecha y movilizó a votantes desencantados durante el balotaje para impedir un triunfo de la ultraderecha. “Un acuerdo que le sume al peronismo sectores no peronistas que también estén contra Milei, lo veo como positivo aunque hoy es difícil de cuantificar”, afirmó Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina.

El desafío de ampliar la oposición para 2027

La estrategia también despertó reparos. Juan Courel, de la consultora Alaska, advirtió: “Un frente anti Milei reduce las opciones en primera vuelta y le despeja el electorado antikirchnerista a Milei. Es mala estrategia”. La discusión giró, así, en torno a si una alianza amplia puede captar nuevos votantes o terminar favoreciendo al oficialismo.

La convocatoria fue impulsada por el diputado Martín Lousteau, junto con centros de estudios del radicalismo alfonsinista y el mensuario Le Monde Diplomatique. En el cierre participaron el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, del MDF de Axel Kicillof; la senadora Juliana Di Tullio, alineada con Cristina Kirchner; el diputado Guillermo Michel, del Peronismo Federal y cercano a Sergio Massa; el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; y el ex presidente de la Cámara baja Emilio Monzó, quien busca impulsar una propuesta de centro. La mesa fue coordinada por el ex ministro de Cultura macrista Pablo Avelluto y reunió a representantes de los tres principales sectores del peronismo.

Un proyecto opositor más allá del antimileísmo

Los expositores coincidieron en que la oposición necesita presentar una propuesta propia frente a las políticas del Gobierno. “No alcanza con oponernos. Tenemos que ofrecerle a la sociedad algo diferente, un proyecto que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y las oportunidades”, sostuvo Katopodis. Como primer paso, planteó que las fuerzas opositoras acordaran votar contra las iniciativas oficiales en el Congreso.

El ministro bonaerense también propuso que ese entendimiento garantice “que ningún gobierno extranjero, que ninguna embajada ni multimillonario decida los destinos de la Argentina”. Di Tullio, por su parte, dijo que no creía en el “antimileísmo” y apuntó contra el antiperonismo: “Es lo que hace que exista Milei”.

La jornada incluyó exposiciones de especialistas internacionales con experiencia en campañas contra la ultraderecha. La apertura estuvo a cargo de la cantante Lali Espósito y la cineasta Lucrecia Martel, en una conversación que llevó el debate hacia los valores culturales y democráticos cuestionados por el mileísmo. “La cultura es la guerra por las buenas, pero debería ser un lugar de encuentro”, dijo Martel sobre la “batalla cultural” del oficialismo.

Votantes de centro y límites de una alianza amplia

Nejamkis consideró que ampliar la convocatoria puede ser una decisión conveniente. “No es mala idea trabajar sobre el consenso democrático, es inteligente ampliar. Un armado que vaya más allá del peronismo para ganarle a Milei. A quien hable de defender la democracia, la ciencia, la educación y la salud pública el peronismo debería intentar sumarlos”, sostuvo. Como antecedente, recordó que Néstor Kirchner buscó incorporar a dirigentes de centroizquierda ajenos al peronismo.

Gustavo Córdoba, de Zuban Córdoba, valoró que la exploración de un acuerdo comience con anticipación: “Es interesante que un año antes de la elección haya una movida para comenzar a explorar la posibilidad de un acuerdo. El paraguas del antimileismo es muy amplio, porque incluye también una parte de antiperonismo”. Entre los votantes que podrían observar esos movimientos mencionó a sectores cercanos a Martín Llaryora, en Córdoba, y Maximiliano Pullaro, en Santa Fe.

Los analistas señalaron que parte de quienes rechazan a Milei también manifiestan reparos institucionales hacia el peronismo. Ese segmento fue descripto como “ñoño republicano” y, según el análisis expuesto, Patricia Bullrich buscaría acercarse a él al tomar distancia de la Casa Rosada. La continuidad del diálogo entre las distintas fuerzas podría captar la atención de esos votantes.

Las críticas a la foto de dirigentes

El diputado y politólogo Sebastián Galmarini coincidió en que el peronismo debe buscar al electorado de centro, aunque puso en duda que una imagen de dirigentes alcance para atraerlo. “Son sellos políticos, no son electores”, subrayó. A su entender, la foto difícilmente interpele al 30 por ciento del electorado que rechaza las opciones que hoy ofrece la política.

Como posible vía para acercarse a ese sector, Galmarini propuso recomponer el vínculo con el campo, del que el peronismo se distanció a partir de las retenciones móviles impulsadas por Lousteau. También expresó reservas sobre el encuentro organizado por Sergio Massa en San Fernando, del que participó. Para estudiar cómo llegar a esos votantes, señaló que analiza el caso brasileño y el “efecto reversión” que atribuyó a la incorporación de apoyos por fuera de la base tradicional de Lula.

Otros analistas consideraron que reunir a todas las opciones opositoras podría facilitarle a Milei el discurso antikirchnerista. “Tener un adversario no alcanza para darle entidad a un espacio”, planteó Mora Jozami, de la consultora Casa Tres. También hubo quienes advirtieron que la imagen del encuentro podría darle al Presidente una oportunidad para recuperar sus consignas contra “la casta” y “el partido del Estado”.