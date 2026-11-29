Fernando Espinoza recorre la Provincia y busca posicionarse para la gobernación, mientras Sergio Berni aparece como posible rival en La Matanza. La Libertad Avanza también explora alternativas para competir en el distrito más poblado del país.

Con 1.841.247 habitantes, según el censo de 2022, La Matanza concentra el 10 por ciento de la población bonaerense y el 4 por ciento del padrón electoral nacional. Considerado la capital del peronismo y la quinta provincia, el municipio se convirtió en un bastión clave para las fuerzas políticas que buscan ampliar su caudal de votos.

En ese escenario, Fernando Espinoza se mueve con la mira puesta en la gobernación bonaerense. El intendente, que gobernó el distrito en distintos períodos entre 2005 y 2027, apuesta a su experiencia territorial, su influencia en la Federación Argentina de Municipios y su vínculo con Axel Kicillof. En paralelo, se da por probable que la actual vicegobernadora, Verónica Magario, intente volver a la intendencia, que ocupó entre 2015 y 2019.

La carrera por la gobernación bonaerense

Con elecciones primarias consideradas probables en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, Espinoza amplió sus recorridas por distintos puntos del territorio bonaerense. Visitó Alberti, Bragado y Chivilcoy, en la cuarta sección; Ramallo, San Nicolás y San Pedro, en la segunda; Coronel Suárez, en la sexta, y Mar del Plata, cabecera de la quinta. También estuvo en la primera sección junto al intendente de Morón, Lucas Ghi.

El jefe comunal matancero busca mostrar un perfil provincial y sumar respaldos más allá del Conurbano. Incluso Héctor Toty Flores, dirigente de la Coalición Cívica que fue crítico suyo, pidió públicamente que sea el próximo gobernador.

La competencia dentro del peronismo es amplia. Entre los dirigentes cercanos a Kicillof aparecen el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, referente de San Martín.

El peronismo busca un candidato para La Matanza

También tienen aspiraciones otros intendentes con mejor relación con Cristina Kirchner y su hijo: Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y Federico Achával, de Pilar. En una posición más equilibrada se ubican Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Mariel Fernández, de Moreno. Los distintos sectores buscan reunir apoyos internos si el peronismo llega competitivo a la elección presidencial de octubre.

En La Matanza, dirigentes sostienen que Cristina Kirchner analiza respaldar una candidatura de Sergio Berni para condicionar a Espinoza. El senador provincial fue elegido por la segunda sección electoral, donde tiene domicilio su esposa, la diputada Agustina Propato, quien busca ser intendenta de Zárate.

Berni no confirmó ni descartó una postulación, pero cuestionó a Kicillof y al espacio Movimiento Derecho al Futuro. "Usan el partido político de Alberto (PARTE). Falta Fabiola (Yañez) y estamos todos (...) Tengo una mirada totalmente distinta con Axel. Un candidato a presidente abraza a todos, no se encierra en una secta, que es lo que parece el Movimiento Derecho al Futuro", afirmó el exministro de Seguridad bonaerense.

El actual jefe del bloque de senadores provinciales apuesta al respaldo de Cristina, con quien se reunió por última vez hace aproximadamente dos meses. La expresidenta conserva una fuerte adhesión en el distrito. La Matanza también es el territorio de Facundo Tignanelli, dirigente cercano a Máximo Kirchner, aunque La Cámpora no consiguió consolidar allí un peso electoral significativo ni transferirle los votos de Cristina.

La disputa interna y el desafío libertario

Otro antecedente de competencia interna se remonta a 2023, cuando la diputada bonaerense Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico, buscó disputarle el municipio a Espinoza con el respaldo de la precandidatura presidencial de Juan Grabois. El Movimiento Evita y Patria Grande terminaron apoyando a Kicillof, junto con Magario y Espinoza, aunque Cubría mantuvo sus críticas. Cristina finalmente respaldó al intendente, que superó por más de 20 puntos a su rival.

Las divisiones del peronismo se proyectan sobre la estrategia de La Libertad Avanza, que enfrenta dificultades en el Conurbano en un contexto de recesión. Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la Provincia, busca una figura conocida y ajena a la política partidaria. En 2023 impulsó al cantante de cumbia villera conocido como el Dipy, quien asistía a los primeros actos del espacio en un auto deportivo importado.

El último contacto mencionado entre el Dipy y el Presidente fue en abril de 2026, después de que el cantante fuera sobreseído en una denuncia por abuso sexual. Javier Milei le prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para evitar "falsas denuncias".

En la elección presidencial, Milei pasó del 22,56 por ciento de los votos en la primera vuelta al 38,80 por ciento en el balotaje en La Matanza. El peronismo, en cambio, se mantuvo por encima de los 50 puntos. En 2025, la exfuncionaria de Capital Humano Leila Gianni, cabeza de la lista de concejales, obtuvo el 28 por ciento en los comicios provinciales, casi el mismo caudal que recibió en octubre la boleta que llevaba el nombre de José Luis Espert, aunque la encabezó Diego Santilli.

Gianni rompió luego con los libertarios y se incorporó al bloque de Hernán Finocchiaro, vinculado al armado de su hermano, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, y de Cristian Ritondo, jefe bonaerense del PRO. Más tarde renunció a La Libertad Avanza mediante una carta pública. Aunque mantiene su respaldo a Milei, cuestiona la organización política de Karina Milei y apunta contra Luis Ontiveros, coordinador libertario en el municipio.

La concejala sostiene que competirá por la intendencia, aunque considera prematuro definir con qué partido. En tanto, está previsto que el Presidente vuelva al Conurbano en diciembre.