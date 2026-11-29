Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

Protestas para pedir alimentos, caída del consumo y recortes presupuestarios reflejan las tensiones sociales y económicas. El escenario también está marcado por la incertidumbre financiera y el debate sobre la suspensión de las PASO.

Vecinos convocados por organizaciones sociales se reunieron el jueves en la esquina de Lavalle y Humberto Primo, en Quilmes, para entregar un petitorio al supermercado Coto y solicitar alimentos para comedores barriales. Según los organizadores, la asistencia nacional dejó de llegar y la demanda supera la capacidad de respuesta de esos espacios.

La iniciativa se replicó en La Plata, Esteban Echeverría, Tigre, Ciudadela, Burzaco, Mar del Plata, Tucumán, Chaco y Corrientes. En redes sociales circularon imágenes presentadas como saqueos, aunque las escenas descriptas correspondieron a protestas de vecinos que reclamaban comida para los comedores.

Organizaciones barriales y contención social

La convocatoria reunió a personas que cocinan para otros vecinos y solicitaron donaciones con bombos, banderas y petitorios. La organización comunitaria, los comedores y el trabajo de agrupaciones barriales y de la UTEP aparecen como parte de una red de contención ante el aumento de las necesidades.

El análisis plantea que esos vínculos sociales contribuyen a sostener la convivencia en un contexto de dificultades económicas. También sostiene que el Gobierno de Javier Milei debe parte de la paz social a organizaciones que, a la vez, son objeto de medidas que debilitan su capacidad de acción.

Caída de las ventas y del empleo en supermercados

Los datos del INDEC citados en el artículo indican que las ventas en supermercados bajaron 3 por ciento interanual en septiembre. La caída acumuló nueve meses consecutivos. En el mismo período, el empleo en comercios de grandes superficies se redujo 4,5 por ciento frente a un año antes.

Además, entre julio y septiembre, la facturación de los comercios de electrodomésticos cayó 5,2 por ciento en términos nominales. El texto relaciona el deterioro de las condiciones de vida con dos factores: el aumento de los gastos fijos y la reducción de los ingresos.

Presupuesto: recortes en energía, transporte y Alimentar

El jueves, a menos de 20 kilómetros de la protesta de Quilmes, 137 diputados votaron la media sanción de un proyecto de presupuesto. De acuerdo con el artículo, la iniciativa contempla una reducción real del 25 por ciento en los subsidios a la energía, del 16 por ciento en los destinados al transporte y del 10 por ciento en la prestación Alimentar.

La prestación Alimentar alcanza actualmente a cuatro millones y medio de personas. El análisis advierte que la combinación de menores ingresos y mayores gastos fijos profundiza las dificultades de los hogares.

Riesgo país, dólar e incertidumbre financiera

El artículo señala que una corrida llevó, en diez días, el riesgo país a casi 1.100 puntos, el dólar oficial a más de 1.600 pesos y el contado con liquidación a casi 1.900 pesos. La intervención del Gobierno hizo que esos valores descendieran levemente hacia el cierre de la semana.

El impacto, según el texto, comenzó a reflejarse en las listas de precios de grandes empresas alimentarias. También plantea que noviembre podría mostrar un alivio estadístico, pero que diciembre tendría presión inflacionaria y que 2026 terminaría con una suba de precios mayor que 2025. El artículo expresa dudas sobre una reversión de esa tendencia en 2027.

Las gestiones por financiamiento y el vínculo con China

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que había solicitado y tenía garantizado un swap con China. El artículo sostiene que la gestión no estaba efectivamente realizada y que las declaraciones generaron malestar en Beijing, donde fueron interpretadas como una presión indebida. También menciona que Milei no tendría previsto viajar a China antes del final de su mandato.

La necesidad de avanzar con el swap habría expuesto, además, un pedido previo de asistencia financiera a Estados Unidos. Según el texto, la respuesta del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, no fue positiva o dejó dudas sobre la posibilidad de concretar el auxilio.

Una eventual reunión de Milei con Donald Trump

Ante la incertidumbre sobre el respaldo financiero, el Gobierno argentino habría iniciado gestiones para que Donald Trump se reúna con Milei o se tome una fotografía con él durante la próxima cumbre del G20, prevista para el mes siguiente en Mar-A-Lago. El embajador estadounidense Peter Lamelas es señalado como el principal promotor del encuentro.

El análisis considera que una imagen con Trump no modificaría por sí sola la evolución económica. También cuestiona la afirmación de funcionarios, voceros e influencers de que la recesión ya habría terminado en la economía real cuando sus efectos quedaron registrados en los indicadores oficiales.

Actividad económica y suspensión de las PASO

El texto sostiene que las principales consultoras estimaban una nueva caída de la actividad en octubre: hasta medio punto mensual y 2,5 por ciento interanual. Frente a esos cálculos, plantea que la crisis todavía no habría mostrado todas sus consecuencias.

En el plano político, el artículo menciona la aprobación de la reforma que suspende las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La interpreta como una decisión favorable a los intereses electorales del Gobierno, aunque el texto original se interrumpe antes de desarrollar esa conclusión.