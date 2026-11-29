Un sondeo nacional midió la valoración de la senadora, su vínculo con el gobierno de Javier Milei y su potencial electoral. Bullrich registra menos rechazo que el Presidente, pero su techo de voto llega al 22,8 por ciento.

Una encuesta nacional de Management & Fit evaluó la imagen de Patricia Bullrich, su relación con el gobierno de Javier Milei y sus posibilidades electorales de cara a 2027. El relevamiento incluyó 2.200 casos y tiene un margen de error de más o menos 2,1 puntos porcentuales.

El estudio también relevó la percepción sobre la situación económica y la gestión presidencial. Apenas el 18,2 por ciento calificó como positiva la economía actual, frente al 57 por ciento que la consideró negativa. En cuanto a las expectativas, el 34,8 por ciento se manifestó optimista y el 48,3 por ciento, pesimista.

Economía y aprobación de Javier Milei

La desocupación encabezó la lista de preocupaciones: fue señalada por el 21,9 por ciento como el principal problema del país. Además, la gestión de Milei obtuvo un 37,6 por ciento de aprobación y un 58,1 por ciento de desaprobación.

En la medición de imagen, Bullrich registró un respaldo positivo similar al del Presidente y un nivel de rechazo menor. La senadora obtuvo un 34,3 por ciento de valoración positiva, un 18,3 por ciento de opinión regular y un 45,6 por ciento negativa. Su saldo de imagen fue de menos 11,3 puntos, con un 1,8 por ciento de respuestas sin definición.

La imagen de Bullrich frente a la de Milei

Milei, en tanto, alcanzó un 34 por ciento de valoración positiva, un 10,1 por ciento regular y un 54,1 por ciento negativa. Su saldo fue de menos 20,1 puntos y también tuvo un 1,8 por ciento de respuestas sin definición. Así, Bullrich quedó con el diferencial más favorable entre ambos.

La consultora también preguntó cómo describirían los encuestados el vínculo de Bullrich con el Gobierno, teniendo en cuenta sus posicionamientos y declaraciones recientes. Las opiniones quedaron divididas entre quienes la consideran plenamente alineada y quienes perciben diferencias o una posible ruptura.

Qué opinan sobre el vínculo de Bullrich con el Gobierno

El 30,9 por ciento respondió que Bullrich es parte del Gobierno y lo representa completamente. Otro 31,8 por ciento sostuvo que integra la administración, pero representa intereses diferentes. A su vez, el 27,1 por ciento consideró que se encamina hacia una ruptura con Milei, mientras que el 10,3 por ciento no supo o no quiso responder.

El sondeo también midió la disposición a votar a la senadora. El 6,1 por ciento afirmó que seguramente la votaría, cifra que representa su piso electoral. Si se suma el 16,7 por ciento que dijo que probablemente la elegiría, el techo potencial llega al 22,8 por ciento.

El potencial electoral de Patricia Bullrich

En el otro extremo, el 22,8 por ciento señaló que probablemente no la votaría y el 49,5 por ciento aseguró que nunca la elegiría. El 4,8 por ciento restante no respondió. El estudio no incluyó una comparación directa con Milei, aunque los porcentajes electorales de Bullrich son inferiores a los que suele registrar el Presidente.

Los resultados ofrecen una fotografía de la valoración de Bullrich y de las distintas percepciones sobre su lugar dentro del oficialismo. También muestran que, aunque su imagen negativa es menor que la de Milei, casi la mitad de los consultados expresó un rechazo definitivo a votarla.