La caída de la actividad y el salto del riesgo país marcaron una semana de tensión para el Gobierno, que consiguió avances legislativos y busca ordenar su estrategia política de cara a la reelección.

El presidente Javier Milei encara el último año de su mandato con un horizonte más incierto que el que proyectaba la Casa Rosada. La recesión, la persistencia de la inflación y la volatilidad financiera obligaron al Gobierno a ajustar sus expectativas mientras empieza a delinear la estrategia para buscar la reelección.

“El rumbo es el correcto y no hay otro, a menos que los argentinos se quieran suicidar. El presente puede esperar. ¿Y el futuro? El futuro no llegó: recién podría alumbrar en 2028”. Esa es la perspectiva con la que el Presidente decidió encarar esta etapa, entre el pragmatismo, la resignación y la confianza en que el escenario podría ser peor. “Tenemos un único consuelo: que todo podría estar peor”, admitió una voz del Gabinete.

Recesión y riesgo país, dos golpes para el Gobierno

La semana tuvo dos momentos críticos. El martes se conocieron los datos de actividad del tercer trimestre y se confirmó que la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída, una situación que ubica al país técnicamente en recesión. Aunque el resultado era esperado, los indicadores oficiales frustraron las proyecciones de crecimiento que había defendido el Gobierno. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacaron la suba de 1,1% en septiembre.

Un día después, el riesgo país llegó a 1.131 puntos básicos y el dólar volvió a subir. La tensión cedió el viernes, cuando el indicador elaborado por JP Morgan bajó de los mil puntos y cerró en 960, todavía más del doble del nivel registrado en julio. La baja coincidió con un avance del 4% de los bonos argentinos en Wall Street.

Avances legislativos y alianzas con los gobernadores

En paralelo a la turbulencia financiera, el oficialismo logró avances en el Congreso. El Senado dio media sanción a la reforma política, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohíbe financiar al Tesoro y emitir dinero sin respaldo.

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió la media sanción del Presupuesto. Sin embargo, la oposición amplió el fondo destinado a las universidades, una decisión que Milei podría vetar. El Gobierno espera que las sesiones extraordinarias permitan aprobar el Presupuesto y suspender las primarias. Esos resultados no despejarían por sí solos los riesgos financieros, pero podrían contribuir a estabilizar la política y afianzar acuerdos con gobernadores, con posibles entendimientos electorales en las provincias.

Actividad industrial y crecimiento por debajo de las previsiones

El panorama económico también se refleja en el deterioro social que describen sociólogos y referentes de la Iglesia Católica en los barrios más postergados del conurbano bonaerense, donde señalan que predominan la frustración y la desesperanza. Los precios siguen sin bajar de manera sostenida, los salarios pierden frente a la inflación y el consumo permanece lejos de los niveles récord que destaca el discurso oficial.

La producción industrial retrocedió interanualmente en octubre: 4,3% según FIEL y 3% de acuerdo con Orlando Ferreres & Asociados. Entre enero y octubre, las caídas acumuladas fueron de 1,7% y 2,6%, respectivamente. Además, la mayoría de los economistas estima que el crecimiento de la actividad durante el año será inferior al 1%.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional también fueron corregidas a la baja: la proyección pasó del 4% a comienzos de año al 3,5% en abril y al 2,1% en octubre, una estimación similar a la que manejaba el Ministerio de Economía. Desde el peronismo ironizaron sobre las expectativas oficiales: “Milei nos dijo que la inflación iba a empezar con cero en agosto, pero lo que va a arrancar con cero es el crecimiento”. La crítica convive con el antecedente de una inflación anual del 211% al cierre de la gestión peronista, frente a un nivel actual cercano al 30%.

Inflación persistente y dudas sobre el rumbo económico

La inflación sigue en el centro del debate. El último dato disponible, correspondiente a octubre, fue de 2,2%. Desde su etapa como outsider, Milei sostiene que los aumentos de precios son “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” y defendió que el recorte del gasto y la reducción de pesos en circulación alcanzarían para eliminarlos. Sin embargo, la persistencia de la inflación pone en cuestión esas premisas.

Pese a las dificultades, la popularidad presidencial y la falta de una oposición consolidada mantienen a Milei en carrera. “No estamos bien, pero no estamos tan mal y enfrente está el tren fantasma”, afirmó, entre risas, uno de los referentes del discurso libertario. Algunos integrantes del oficialismo creen que bastarían ajustes puntuales para mejorar las expectativas de cara a 2027, pero el Presidente rechaza cambios y considera que cualquier modificación sería una victoria del populismo.

El entorno presidencial y las dificultades para plantear cambios

Dentro del entorno de Milei, plantear alternativas parece cada vez más difícil. En la Residencia de Olivos, el nuevo sistema de seguridad de Casa Militar restringe y controla de manera estricta el ingreso de visitantes. Un antiguo amigo del mandatario resumió la situación: “El problema con Javier es que no se le puede decir nada que no le guste”.

Los avances parlamentarios de los últimos días fueron posibles gracias a que el oficialismo consiguió apoyos para sus iniciativas en el Congreso.