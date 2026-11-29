Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente republicó un mensaje de un economista afín al oficialismo que cuestionó la difusión de la venta de carne de paloma en Misiones. El consumo de carne vacuna cayó 11,2% interanual hasta octubre de 2026, según CICCRA.

El presidente Javier Milei compartió en X una publicación que desestimó la repercusión de la venta de carne de paloma en una carnicería de Misiones. El mensaje relataba un supuesto diálogo entre un cliente y un mozo y concluía que la información era parte de una crítica periodística al Gobierno.

La publicación fue realizada por la cuenta Escuela Austríaca de Economía, nombre utilizado por el economista afín al oficialismo Diego Macana Roa. Milei la republicó con una frase en mayúsculas: “LA GENTE DESPERTÓ”.

El mensaje sobre la carne de paloma que compartió Milei

En el relato, Macana Roa afirmó que había almorzado en el barrio porteño de La Boca y que le preguntó al mozo si tenía paloma. Según escribió, recibió esta respuesta:

“Vine a almorzar a la Boca y le pregunte al mesero: tienes paloma? Rta del mesero: eso es mentira de los periodistas que no quieren a Milei y no quieren que la Argentina le vaya bien. Excelente el mesero”

La venta de ese corte en una carnicería de Misiones había generado repercusiones en las últimas semanas. El Presidente difundió el mensaje en medio de la discusión pública sobre la situación económica y el consumo.

El consumo de carne vacuna cayó 11,2% interanual

De acuerdo con una estimación de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna se ubicó en 44,5 kilos por habitante por año en la medición a octubre de 2026. El dato representa una baja interanual del 11,2%, equivalente a 5,6 kilos menos por persona respecto del mismo mes de 2025.

La cifra es un promedio calculado sobre la disponibilidad de carne para el mercado interno y no implica que cada persona haya consumido exactamente esa cantidad. Entre enero y octubre, el consumo aparente acumuló 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en igual período del año anterior.

Precios de la carne vacuna y disponibilidad interna

El informe de CICCRA vinculó la menor disponibilidad de carne con una caída de la producción y un aumento de las exportaciones. A la vez, los precios modificaron la relación de los hogares con los cortes vacunos.

En octubre, la carne vacuna registró un aumento interanual del 44,5%, frente a una inflación general del 33%. La diferencia entre ambas variaciones fue de 11,5 puntos porcentuales.