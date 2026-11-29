Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

El empresario acordó con Daniel Hadad adquirir, a través de Grupo Integra, una participación en las operaciones de Infobae en ambos países. La inversión no alcanza a otros mercados ni modifica la conducción editorial.

José Luis Manzano amplió su presencia en el negocio de los medios con un acuerdo para adquirir el 20% de las operaciones de Infobae en España y Perú. La participación será canalizada a través de su Grupo Integra y fue pactada con Daniel Hadad, fundador, dueño y CEO del portal.

La inversión busca «fortalecer el crecimiento de ambos medios, ampliar su oferta digital y consolidar su presencia en los mercados de habla hispana», según se informó al anunciar la operación. No se dieron a conocer el monto de la transacción, sus condiciones económicas ni la valuación de las sociedades involucradas.

El acuerdo de Manzano y Hadad se limita a España y Perú

La participación de Manzano estará «limitada exclusivamente a las dos operaciones mencionadas», sin extenderse a otros mercados de Infobae. Hadad seguirá al frente de la conducción editorial y, de acuerdo con el anuncio, ambas ediciones conservarán su actual línea periodística.

La operación se suma a la entrada del empresario en Right News Media, holding internacional en el que el mes pasado adquirió el 21%. Ese grupo reúne distintos proyectos periodísticos, pero aquella participación no incluyó las operaciones argentinas ni el portal libertario La Derecha Diario.

Las inversiones de Manzano en medios de España y Perú

En España, además de su participación en Right News Media, Manzano posee el 25% de SIETE, sociedad propietaria del canal digital La Séptima, lanzado el 5 de noviembre. También participa en proyectos periodísticos del grupo de Javier Negre, con medios que operan en España y Estados Unidos.

En Perú, sus negocios abarcan otros sectores. A través de Integra Tec International adquirió Telefónica del Perú, que pasó a llamarse Integratel Perú. Por medio de Integra Capital controla la minera Volcán, productora de zinc, plomo y plata, y participa en el desarrollo del puerto de Chancay junto con la compañía china COSCO Shipping.

El mapa de negocios de Manzano en Argentina y la región

El empresario mendocino también es accionista de Grupo América junto con Daniel Vila, Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione. El grupo reúne canales de televisión, una radio y otros medios. Además, participa en Telefe en sociedad con Scaglione: ambos compraron la señal a Paramount a fines de 2025 por US$ 95 millones.

En Ecuador, Manzano participó este año en la compra del diario El Universo junto con el empresario Ives Maia Pardini. Su actividad, sin embargo, se extiende más allá de los medios e incluye inversiones en energía, minería, infraestructura y consumo masivo.

En Argentina es dueño de la distribuidora eléctrica Edenor, junto con Vila y Mauricio Filiberti. Este año, desde esa compañía, se quedó con Metrogas, en la que ya tenía una participación del 9% mediante Integra Gas Distribution. En agosto, a través de Edenor, ofertó US$ 780 millones por el 70% de la mayor distribuidora de gas del país.

Energía, supermercados y comida rápida

Junto con la suiza Mercuria Energy Group, socia de Manzano en Integra, compró este año 900 estaciones de servicio Shell en Argentina y la refinería de Dock Sud por US$ 1.420 millones. Integra y Mercuria también comparten la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta.

Durante noviembre, Manzano avanzó en dos negocios de consumo masivo. A través de Integra Capital se incorporó como socio minoritario a GDN Argentina, el grupo de Francisco de Narváez que controla los supermercados Chango Más. Tras acordar la compra de la filial argentina de la cadena española DIA por US$ 53,8 millones, la sociedad sumará 900 locales entre sucursales propias y franquiciadas.

La otra operación fue la compra de Burger King Argentina, confirmada por el grupo mexicano Alsea mediante un acuerdo con Integra Capital. La transacción comprende los 107 locales de la cadena en el país. El monto no trascendió y la operación abre la posibilidad de combinar la marca con la participación de Manzano en la red de estaciones Shell.

De la política a los negocios internacionales

Manzano fue una figura central de la renovación peronista durante la recuperación de la democracia. Diputado nacional por el Partido Justicialista desde 1983 y jefe del bloque hasta 1991, ese año asumió como ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem. Después dejó la actividad política y desarrolló una trayectoria empresaria internacional.

Reside parte del año en Suiza y alterna sus estadías con Madrid y Mendoza. En el último año se acercó al presidente Javier Milei, elogió sus reformas económicas y manifestó interés en participar, junto con sus socios, en el proceso de privatizaciones. También mantiene cercanía con Sergio Massa y hace dos meses participó de un encuentro con empresarios y financistas organizado en Nueva York por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.