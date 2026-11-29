Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

El empresario cuestionó la suspensión de las PASO y afirmó que el cambio de las reglas electorales le impide formar un partido nacional en el tiempo disponible. Dijo que seguirá impulsando iniciativas vinculadas con la educación, la tecnología y el empleo.

Daniel Hadad descartó ser candidato a presidente en 2027 y responsabilizó al Gobierno por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El empresario sostuvo que el cambio en las reglas electorales le impide construir una estructura política nacional en el plazo disponible, aunque aseguró que conserva su vocación de impulsar transformaciones en el país.

Durante una entrevista radial realizada el día de su cumpleaños número 65, Hadad confirmó una decisión que había generado expectativa en los últimos meses, mientras recorría distintas provincias. También aclaró que no se opone a modificar la legislación electoral, pero cuestionó el momento elegido para hacerlo.

Hadad cuestionó la suspensión de las PASO

“En las últimas horas la política hizo una jugada de esas que uno podría llamar una mala pasada. Cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO”, expresó. A pesar de descartar una candidatura, dijo que mantiene su intención de liderar una transformación cultural, tecnológica y laboral en la Argentina.

“No encuentro en mi vida hoy deseo más potente y más fuerte que eso, ya que estoy absolutamente convencido del potencial que tiene nuestro país”, sostuvo.

El empresario consideró que la modificación afecta especialmente a quienes buscan incorporarse a la política sin contar con una estructura partidaria propia. “El cambio de reglas de juego sobre la hora a mí particularmente me quita la posibilidad de armar en tan poco tiempo un partido político nacional. Con las PASO cualquiera que quería podía jugar. Hoy es imposible”, señaló.

Las críticas al Gobierno y al peronismo

Hadad analizó los motivos que, a su entender, llevaron al Gobierno a impulsar la suspensión de las primarias. “Entiendo al Gobierno quitando las PASO, porque Milei lo que necesita es generarle un problema al peronismo de que no pueda encontrar quién es el tipo que realmente lidera ese partido”, afirmó.

También advirtió que la medida podría favorecer el regreso de formas tradicionales de movilización partidaria. “Vamos a volver a un formato de quién moviliza más, quién mueve más remises o más camionetas y lleva a la gente a votar”, sostuvo, y calificó la decisión como “un retroceso”.

Además, cuestionó a los sectores peronistas que, según su interpretación, no se opusieron a la iniciativa. “Lo que no entiendo es sectores del peronismo mirando para otro lado. Es como que o perdieron la vocación de poder o se conforman con ganar una internita en un distrito. Te juro que no los entiendo”, expresó.

Por qué descartó sumarse a un partido ya constituido

Consultado sobre la posibilidad de competir con un partido existente, Hadad descartó comprar un sello político. Argumentó que esa alternativa podría obligarlo a rodearse de dirigentes que no elegiría para integrar un eventual equipo de gobierno.

“Lo que no quisiera es para entrar tener que recurrir a viejos métodos como el que te mencionaba antes, que puede ser esas opciones de comprarte un partido. Eso no está en mis planes”, aseguró.

También se manifestó en contra de conformar un espacio cuya principal propuesta sea oponerse al presidente Javier Milei. “No me parece que el frente tenga que ser anti Milei. Yo creo que tenemos que ir por opciones superadoras. Lo anti no me convence. No quiero votar en contra de o votar al menos malo”, expresó.

Educación, tecnología e inteligencia artificial

Hadad reclamó una renovación de la dirigencia política y cuestionó los agravios, la descalificación y la falta de empatía en el debate público. “Uno puede ganar una elección gritando, uno puede ganar una elección insultando. Lo que yo no creo es que vos puedas lograr consensos con ese estilo de política. Para mí ese tipo de política está, no sé si terminada, pero va camino a la extinción”, afirmó.

Aunque descartó competir en 2027, anticipó que continuará trabajando en iniciativas vinculadas con la educación, la tecnología y el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. También evitó respaldar a un eventual candidato y dijo estar dispuesto a colaborar con dirigentes de distintos espacios.