El canciller reconoció que el rechazo al pedido argentino era uno de los escenarios posibles y sostuvo que el Reino Unido debió defenderse por primera vez ante un tribunal internacional. Las perforaciones en el yacimiento Sea Lion están previstas para marzo de 2027.

El canciller Pablo Quirno reconoció que el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) al pedido argentino para frenar el proyecto petrolero en las Islas Malvinas era “uno de los escenarios posibles”. Tras el fallo, destacó que fue la primera vez que el Reino Unido tuvo que defenderse ante ese tribunal por una controversia vinculada con las islas.

El TIDM rechazó la solicitud de medidas provisionales presentada por representantes argentinos con 18 votos afirmativos y tres negativos. El pedido buscaba detener el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros al norte de las Malvinas.

Qué dijo Quirno sobre el fallo por el petróleo en Malvinas

“Era uno de los escenarios posibles”, expresó Quirno al referirse a la decisión del Tribunal. El canciller describió la resolución como “el rechazo de otorgar a Argentina medidas cautelares en el marco de un arbitraje mucho más grande”.

Aunque el resultado fue adverso para el planteo argentino, el funcionario del gobierno de Javier Milei resaltó el alcance diplomático del proceso. “Es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse a ese tribunal. El Tribunal del Mar reconoció, ante los ojos del mundo, la existencia de una disputa. Eso es un triunfo importante”, afirmó.

Cuándo comenzarán las perforaciones en Sea Lion

La decisión habilita a la empresa israelí Navitas y a la británica Rockhopper a avanzar con el cronograma previsto para el yacimiento. Quirno confirmó que la primera perforación comenzará en marzo de 2027, en la cuenca marítima norte de las Malvinas.

El proyecto prevé extraer millones de barriles de petróleo a partir de 2028. El canciller sostuvo que el fallo del TIDM “no significa una decisión final” y aseguró que la Argentina continuará con el litigio para impedir que se exploten los recursos.

“Todo eso seguirá dirimiéndose en el arbitraje. Tenemos un objetivo, que se frene la explotación”, señaló Quirno.

Cómo continuará el arbitraje entre Argentina y el Reino Unido

Tras el rechazo de las medidas cautelares, el Gobierno argentino aguardará la constitución de un nuevo tribunal, que deberá analizar la controversia principal entre ambos países. La Casa Rosada anunció que avanzará “sin demora en la constitución” de ese órgano y que solicitará “las medidas necesarias para preservar los derechos de todos los argentinos”.

En un comunicado, la Oficina del Presidente de la República Argentina sostuvo: “La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación”.

La reacción del Reino Unido al rechazo del pedido argentino

El Reino Unido celebró el fallo y afirmó que el Gobierno argentino “fracasó en su intento” de “intentar impedir que los habitantes de las islas Malvinas tomaran sus propias decisiones”.

En un comunicado difundido por el canciller británico Ed Miliband, Londres también pidió a la Argentina que respete el derecho de los habitantes de las islas a determinar su futuro y que ponga fin a la presión económica sobre el territorio.