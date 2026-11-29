Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El Presidente argentino calificó de “corrupto” y “presidiario” a su par brasileño, aunque aseguró que el vínculo comercial entre ambos países sigue intacto. También dijo que no tiene interés en asistir a la asunción prevista para el 5 de enero.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “corrupto” y “presidiario”. Pese a la tensión política, sostuvo que la relación comercial entre ambos países “comercialmente está intacta”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista grabada en la Casa Rosada. Consultado sobre la posibilidad de asistir a la ceremonia de asunción de Lula, prevista para el 5 de enero, Milei descartó tener interés en participar.

“No me ha invitado y no tengo ningún interés en que lo haga tampoco”, afirmó el mandatario argentino.

Milei acusó a Lula de intervenir en la política argentina

En la entrevista, el jefe de Estado cuestionó las posiciones públicas de Lula y de integrantes de su gabinete contra el Gobierno argentino. Además, acusó al mandatario brasileño de haber financiado una campaña negativa durante las elecciones de 2023 y de haber intervenido en la política local durante 2025.

“Yo no miento sobre él cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, fue un presidiario. Él salió de la cárcel no porque se probara que fue inocente, sino por un recurso administrativo”, señaló Milei, en referencia a los casi 600 días que Lula pasó preso en Curitiba, Brasil.

“Yo no lo insulté, dije que es un corrupto, un ladrón y que estuvo preso. Todo cierto. No probó su inocencia, salió por un recurso administrativo”.

Qué dijo Milei sobre Pedro Sánchez

El Presidente también respondió si felicitaría al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en caso de que fuera reelecto en las elecciones de ese domingo. Milei dijo que no lo haría y cuestionó la importancia que, según planteó, se les asigna a los jefes de Estado.

“Tantos años de mentalidad socialista creen que lo importante son los jefes de Estado. Lo importante es el ser humano, el individuo, los jefes de Estado son aves de paso”, expresó.

La postura de Milei tras la derrota de Trump

Por último, Milei fue consultado sobre el impacto que podría tener su alineamiento con Donald Trump y el Partido Republicano tras la dura derrota legislativa frente al Partido Demócrata.

“Tengo alineación con Estados Unidos y tengo una predilección por el Partido Republicano, en especial por algunas figuras que me parecen extraordinarias. Ahora, eso no quiere decir que yo no reconozca que en el Partido Demócrata hay elementos de mucho valor”, afirmó.