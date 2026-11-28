Tras el fallo adverso del Tribunal del Mar, el Gobierno pidió que Diputados trate la iniciativa la próxima semana. El proyecto ya tiene dictamen y el oficialismo asegura que cuenta con respaldo para aprobarlo.

Después del fallo adverso del Tribunal del Mar, el Gobierno busca acelerar en la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. El oficialismo intentará llevar el proyecto al recinto la próxima semana.

“Ahora más que nunca nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse. Por eso, el Presidente Javier Milei le pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su demora entusiasma al gobierno británico”, planteó un comunicado de la Casa Rosada.

Desde La Libertad Avanza señalaron que buscarán “ponerla esta misma semana en tratamiento”. La iniciativa ya cuenta con dictamen y había sido incluida en el temario de la sesión del 18 de noviembre, que se cayó por falta de quórum.

El proyecto de Ley Malvinas y las negociaciones en Diputados

El fracaso de aquella sesión se produjo en medio de cruces entre los bloques por las bancas del Consejo de la Magistratura, las discusiones por el Presupuesto y versiones sobre una interna libertaria entre Santiago Caputo, impulsor de la norma, y el titular de la Cámara, Martín Menem.

La propuesta tampoco fue incorporada al temario de la sesión del jueves pasado, en la que se debatió el Presupuesto. Sin embargo, desde el bloque oficialista sostienen que, tras los últimos cambios en la redacción, el proyecto reúne los apoyos necesarios para ser aprobado.

La Ley Malvinas podría tratarse en una misma sesión que el proyecto sobre Biocombustibles, aunque esta iniciativa todavía no tiene despacho de comisión. El presidente Javier Milei la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias, en un gesto dirigido a legisladores de Córdoba y Santa Fe.

Apoyos aliados y contenido de la iniciativa

Diputados de esas provincias habían contribuido a que se cayera la sesión anterior. Si el proyecto de Biocombustibles obtiene dictamen y se incorpora al temario, quedarían convocados a bajar al recinto.

La diputada libertaria Silvana Giudici, quien encabezó las negociaciones por la Ley Malvinas, sostuvo que el fallo “ratifica lo importante que es, hoy más que nunca, desplegar todas las herramientas institucionales para seguir defendiendo nuestra Soberanía”.

También expresaron su respaldo legisladores aliados. El diputado del PRO Cristian Ritondo afirmó: “Desde el PRO acompañamos y trabajamos para mejorar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Es momento de avanzar con su aprobación en el Congreso. La defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”.

Por su parte, Eduardo Falcone, del MID, manifestó: “El Presidente pide que se trate la próxima semana. Si cumplen con su pedido, adelanto que la defiendo y la voto afirmativamente. Mi voto será positivo, es una Ley que está en línea con la defensa del interés nacional”.

Sanciones, recursos naturales y Consejo de Asuntos Estratégicos

El proyecto de Defensa de la Soberanía fue anunciado por Milei en una cadena nacional. La iniciativa endurece las sanciones económicas y administrativas contempladas en la denominada Ley Pino Solanas, aprobada en 2011, contra empresas que exploten recursos naturales en territorio argentino sin autorización. El alcance no se limita a los hidrocarburos: también incluye la actividad pesquera.

Además, crea un Consejo de Asuntos Estratégicos encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Legal y Técnica, y el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE). Según la última versión del texto, el ministro de Seguridad no será miembro permanente y podrá ser convocado cuando el tema lo requiera.

Para aprobar el proyecto en general se necesita mayoría simple. En cambio, el título “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales”, que introduce cambios en materia electoral, requiere mayoría absoluta: 129 votos afirmativos.

Qué cambios propone sobre financiamiento y campañas electorales

Ese apartado prohíbe que “las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras” realicen “actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral”.

En el mismo título estaba el artículo que había generado mayor rechazo por el posible impacto sobre la libertad de expresión. La versión inicial preveía penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intentaran interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promovieran o financiaran actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

Tras varios cambios, la redacción fue acortada y precisada. También se incorporó una aclaración: “En ningún caso constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable”.