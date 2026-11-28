Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner buscan coordinar una estrategia en Diputados tras la media sanción del Senado. También debatirán cómo definir candidaturas si se eliminan las primarias obligatorias.

El peronismo prepara una tercera cumbre de sus principales referentes para intentar frenar en Diputados la suspensión de las PASO. La reunión, que todavía no tiene fecha ni lugar confirmados, tendría como protagonistas a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

El encuentro será el tercer intento de coordinación luego de las reuniones realizadas en el Hotel Emperador y en la casa de La Pampa en Buenos Aires. También participaron gobernadores, legisladores y dirigentes provinciales, entre ellos Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Germán Martínez y Gerardo Zamora.

El peronismo busca una estrategia en Diputados

Zamora ofreció Santiago del Estero como sede para la próxima reunión. La mayoría de los dirigentes no tendría inconvenientes, aunque Kicillof pidió tiempo para revisar su agenda. Quintela, por su parte, estará ocupado entre el 11 y el 13, cuando recibirá al Grupo Puebla en La Rioja.

La agenda tendría dos ejes: definir una estrategia política y parlamentaria para sostener las PASO y discutir cómo resolver las candidaturas si las primarias obligatorias quedan suspendidas. Ambos asuntos ya habían aparecido en el primer encuentro, realizado en agosto.

El Gobierno consiguió 43 votos en el Senado para darle media sanción a la Reforma Política, seis más de los necesarios. En Diputados hacen falta 129 apoyos y el oficialismo calcula que podría reunir alrededor de 135 si se repite el esquema de alianzas de la Cámara alta.

La votación por las PASO y las cuentas del oficialismo

En el peronismo, sin embargo, advierten que el escenario en Diputados puede ser distinto. «Diputados no es lo mismo que el Senado. Ahí no tienen tanta influencia los gobernadores», señaló un dirigente del espacio, quien estimó: «La Libertad Avanza hoy estaría en 133 diputados a favor de la suspensión de las PASO. Vamos a trabajar para bajarlo».

Durante una visita a Córdoba, Massa también puso el foco en la Cámara baja: «El Gobierno se apura si celebra el tema de las PASO en el Senado. Falta Diputados».

En paralelo, el líder del Frente Renovador habría acordado con Cristina y Máximo Kirchner avanzar juntos hacia 2027, en una estrategia que busca limitar el margen de Kicillof. Córdoba aparece como una parada relevante: el kirchnerismo y el massismo quieren evitar que los referentes peronistas locales ganen la gobernación y luego se mantengan al margen de la disputa nacional.

Las internas del PJ ante un escenario sin primarias

En esa provincia, el gobernador Martín Llaryora podría enfrentar a candidatos locales, entre ellos Natalia de la Sota, hija del exmandatario José Manuel de la Sota. La jugada podría complicar su reelección, aunque también favorecer un triunfo libertario. Además, el antecedente del Senado genera inquietud: Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, votó a favor de suspender las PASO.

Mientras se define el debate legislativo, los principales dirigentes ya evalúan cómo competir si las primarias dejan de ser obligatorias. En público y en privado, sostienen que «no quieren decisiones a dedo» y plantean que las candidaturas deberían surgir de un acuerdo o de internas. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre cómo organizarlas.

El sanjuanino Sergio Uñac, quien aspira a la Presidencia aunque tiene una presencia limitada en las encuestas, propuso una interna abierta por regiones. Su propuesta permitiría votar a la ciudadanía, excepto a afiliados de otros partidos, y organizar la elección en tres o cuatro provincias cada 15 días. El proceso podría extenderse durante varios meses. Quintela respalda la iniciativa, mientras que otros dirigentes mantienen sus dudas.

Massa planteó utilizar reconocimiento facial, con información del Renaper, para evitar posibles maniobras con las identidades. Kicillof también considera que la interna debería ser «abierta», aunque no detalló cómo tendría que organizarse.

Kicillof, Massa y Máximo Kirchner: las diferencias internas

Kicillof era uno de los dirigentes más interesados en competir en una PASO para validar su liderazgo y despejar la posibilidad de una disputa con Cristina Kirchner. Ahora, dentro del espacio también le cuestionan cierto aislamiento político y su concentración en la provincia de Buenos Aires.

«El dice que tiene que ser él porque mide más, pero está muy encerrado en Buenos Aires», expresó un dirigente del interior. Más allá de esa crítica, la relación con Cristina aparece como otro asunto pendiente: salvo que decida competir por fuera del PJ con su Movimiento del Futuro, Kicillof deberá conversar personalmente con la expresidenta. Por ahora, evita ese contacto.