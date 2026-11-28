Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El Gobierno convocó al Parlamento del 1 al 31 de diciembre de 2026 para tratar una agenda de 11 temas. El temario incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la suspensión de las PASO.

El Gobierno de Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026. La agenda incluye 11 temas, entre ellos el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La convocatoria quedó oficializada mediante el decreto 318-2026, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado en el Boletín Oficial. Durante el período extraordinario, ambas cámaras podrán debatir únicamente los proyectos incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo.

Presupuesto 2027 y soberanía nacional, entre las prioridades

Uno de los principales objetivos del Gobierno es obtener la aprobación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027. También integra la agenda el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que encabeza la lista de iniciativas previstas para el debate.

El temario incorpora, además, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. El proyecto cuenta con media sanción del Senado y forma parte de la estrategia oficial para atraer inversiones y ampliar los beneficios destinados a determinados sectores productivos.

Reforma electoral y suspensión de las PASO

La reforma electoral integral es uno de los asuntos de mayor impacto político. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado y esta semana fue aprobado por la Cámara de Diputados con modificaciones, por lo que deberá volver a la Cámara alta para buscar la sanción definitiva.

La iniciativa propone cambios en el sistema electoral y contempla la suspensión de las PASO para el año próximo. La Libertad Avanza deberá reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma, que genera diferencias entre los distintos bloques parlamentarios.

Cabotaje, biocombustibles y otras iniciativas

La agenda también incluye proyectos relacionados con la actividad económica y la desregulación. Entre ellos figuran el régimen de cabotaje y marina mercante, la regulación de los biocombustibles y una iniciativa para combatir el juego ilegal.

Otro de los proyectos incorporados es la denominada Ley Hojarasca, que busca derogar y simplificar normas que el Gobierno considera obsoletas o innecesarias dentro del ordenamiento jurídico argentino.

El temario contempla, además, dos iniciativas que el Poder Ejecutivo todavía deberá enviar formalmente al Congreso. Una apunta a fortalecer la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, mientras que la otra estaría orientada a promover la competitividad financiera.

Qué son las sesiones extraordinarias del Congreso

Las sesiones extraordinarias son un mecanismo constitucional que permite al Presidente convocar al Congreso fuera del período ordinario, que se extiende del 1 de marzo al 30 de noviembre. Durante ese período especial, las cámaras no pueden tratar libremente cualquier iniciativa: deben limitarse a los asuntos incluidos en la convocatoria presidencial.

El decreto también habilita el tratamiento de los pliegos que requieren acuerdo del Senado para designaciones y promociones remitidas, o que sean enviadas, por el Poder Ejecutivo.