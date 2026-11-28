El canciller calificó de sesgada la interpretación británica sobre el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido argentino. Sostuvo que la disputa de soberanía sigue abierta y que el procedimiento continúa.

El canciller Pablo Quirno cuestionó al Gobierno británico por afirmar que la Argentina fracasó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en su reclamo por las Islas Malvinas. El funcionario sostuvo que Londres hizo una interpretación "sesgada" de la decisión adoptada por el organismo con sede en Hamburgo.

"Contrariamente a lo que sugiere su comunicado, el Tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía aún no resuelta. Asimismo, instó expresamente a la pronta constitución del Tribunal Arbitral, prevista para enero de 2027 a más tardar", escribió Quirno en la red social X.

El reclamo argentino por la explotación petrolera en Malvinas

El mensaje fue una respuesta al secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband. Quirno señaló que el Tribunal dejó constancia de las garantías ofrecidas por el Reino Unido: las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027, la extracción no se iniciará antes de 2028 y no se otorgarán nuevas licencias.

El presidente Javier Milei replicó en sus redes el comentario del canciller. En su respuesta a Miliband, Quirno afirmó: "La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas".

Quirno defendió la posición argentina ante el Reino Unido

El ministro también advirtió que el Gobierno argentino seguirá "utilizando con firmeza todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas" a su alcance "para impedir la explotación ilegítima" de los recursos naturales. La respuesta aludió al pedido británico para que la Argentina termine "con las precisiones económicas".

"Este procedimiento está lejos de haber concluido. La Argentina continuará haciendo valer su legítimo reclamo en el marco de la CONVEMAR", concluyó Quirno en un mensaje que también difundió en inglés.

El comunicado británico y la decisión del Tribunal del Mar

El comunicado del Reino Unido, firmado por Miliband y la fiscal general Ellie Reeves, sostuvo que "Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero fracasó en su intento". Además, afirmó que Londres no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas y las zonas marítimas circundantes, ni sobre el derecho a la libre determinación de sus habitantes.

El texto también instó a la Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas a determinar su futuro y le pidió que ponga fin a la presión económica. Quirno rechazó esa interpretación y ratificó que el país mantendrá su reclamo por la soberanía.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por mayoría el pedido del Gobierno de Milei para que ordenara al Reino Unido frenar las actividades petroleras en las Islas Malvinas. La estrategia jurídica argentina estuvo a cargo de Quirno y de la Secretaría de Legal y Técnica.

La decisión impide que la Argentina frene de manera cautelar el inicio del proyecto petrolero Sea Lion, cuya explotación está prevista para 2028. El desarrollo está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.