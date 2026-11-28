El presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, habló ante alumnos de una escuela especial sobre las políticas de entrega de computadoras de los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El intendente Marcelo Matzkin lo cuestionó y afirmó que durante la gestión de Cambiemos también se distribuyeron equipos.

La entrega de computadoras en una escuela de Zárate generó una controversia política luego de que el presidente del Concejo Deliberante local, Leandro Matilla, comparara ante los alumnos las políticas de los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El intendente Marcelo Matzkin cuestionó la intervención y lo acusó de hacer campaña en un ámbito escolar.

El episodio ocurrió en la Escuela de Educación Especial número 501, durante la distribución de netbooks del programa Conectar Igualdad, impulsado por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Un video difundido en redes sociales muestra a Matilla hablando sobre la entrega de equipos durante las distintas gestiones nacionales.

La comparación de Matilla sobre la entrega de netbooks

En la grabación, el concejal afirmó: "Cuando ese gobierno nacional, que estaba a cargo de Cristina Kirchner se le termina el mandato, viene un nuevo gobierno, de Mauricio Macri, que dice 'no vamos a entregar más computadoras porque las escuelas no tienen internet'".

La intervención provocó críticas del intendente, quien señaló que no fue invitado a la actividad. Matzkin expresó: "Cuando uno cree que más bajo no se puede caer en política te equivocás", y acusó a Matilla de estar "adoctrinando a alumnos en la Escuela de Educación Especial mientras que entregaba computadoras".

La respuesta del intendente de Zárate

Matzkin sostuvo que los equipos son entregados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires "con la plata de todos los vecinos". También afirmó: "No solo usa a los alumnos para hacer campaña, no respeta los derechos de los niños, menos aún de los alumnos especiales, sino que miente".

El jefe comunal aseguró que durante la presidencia de Macri también se distribuyeron computadoras y dijo que en ese período estaba a cargo de la oficina de ANSeS en Zárate. Además, explicó que no hay fotos de esos actos porque, según expresó, "a los chicos no se los debe usar para hacer política".

Computadoras distribuidas en siete escuelas públicas

Según trascendió, las netbooks fueron repartidas en siete establecimientos educativos de gestión pública, pertenecientes a distintas modalidades. La discusión política se centró en el uso de un acto escolar para exponer diferencias entre gobiernos.

La controversia se suma a otro episodio protagonizado por Matilla en agosto, cuando organizó un acto en el Concejo Deliberante con el recinto decorado con los colores de la bandera palestina: rojo, negro, blanco y verde. La actividad recibió críticas de distintos espacios políticos, que acusaron a autoridades del PJ local de promover un encuentro antisemita.

Los antecedentes políticos de Leandro Matilla

En aquella ocasión, Matilla estuvo junto al embajador palestino en Argentina, Riyad Alhalabi, y usó una kufiya, el tradicional pañuelo palestino. El concejal preside el Concejo Deliberante y el Partido Justicialista de Zárate, y comenzó su campaña para competir por la intendencia en 2027.

Matilla es cercano al gobernador bonaerense Axel Kicillof y también tiene fotografías junto a Máximo Kirchner.