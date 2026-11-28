La Policía Federal entregó al juez Daniel Rafecas y al fiscal Ramiro González una primera parte de los elementos secuestrados en una quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino. El inmueble figura a nombre de Real Central SRL, firma vinculada a Luciano Pantano y su madre.

El juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González comenzaron a analizar e inventariar los primeros elementos secuestrados en el allanamiento a una quinta de La Lonja, Pilar. La Policía Federal les entregó el material este sábado y se espera que en los próximos días reciban el resto de los objetos incautados.

La investigación busca determinar el origen y el uso del inmueble, atribuido al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. Según fuentes judiciales, durante el procedimiento se secuestraron documentos y dispositivos digitales, entre otros elementos.

Allanamiento en la quinta de La Lonja

El operativo se realizó la noche del viernes 27 de noviembre por orden de Rafecas. La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, sociedad que también aparece como titular de la quinta de Villa Rosa, igualmente ubicada en Pilar.

Horas antes del allanamiento, el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso y el dirigente de ese partido en Pilar Matías Yofe habían solicitado medidas urgentes para preservar posibles pruebas. Entre otros puntos, pidieron que se obtuvieran registros audiovisuales de los alrededores, en particular de una fábrica ubicada frente al predio, para identificar a las personas y los vehículos que hubieran ingresado o salido.

“se adopten medidas urgentes para obtener y preservar registros audiovisuales de las inmediaciones, particularmente de una fábrica ubicada frente a la propiedad, a efectos de identificar los vehículos y las personas que hubieran ingresado o egresado del lugar”.

En la presentación, los dirigentes agregaron: “Todo ello se plantea en continuidad con la información oportunamente aportada respecto del inmueble ubicado en Villa Rosa, cuya preservación también solicitamos”.

Los pedidos para preservar pruebas y rastrear vehículos

Del Gaiso y Yofe también pidieron relevar las cámaras públicas y privadas de la zona y preservar sus grabaciones. Propusieron que las imágenes fueran sometidas a un análisis técnico para identificar las patentes de los vehículos que entraron o salieron de la quinta.

Con esa información, solicitaron que se requirieran datos al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para establecer quiénes son los titulares de los vehículos y determinar si tienen vínculos con personas o sociedades investigadas. También pidieron analizar la frecuencia de los movimientos para detectar posibles patrones de circulación de automóviles y personas.

Además, requirieron identificar a quienes estuvieran en el predio y establecer quiénes lo administraban, ocupaban o utilizaban. La presentación incluyó el pedido de secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y soportes digitales que pudieran aportar pruebas, así como confeccionar un inventario de los bienes y disponer medidas de custodia para evitar que fueran retirados, ocultados o alterados. Solicitaron una protección equivalente para la propiedad de Villa Rosa.

Real Central SRL y la titularidad del predio

La consulta al Registro de la Propiedad bonaerense consigna a Real Central SRL como titular del inmueble de La Lonja. El registro indica el 23 de mayo de 2025 como fecha de titularidad y el 3 de julio de 2025 como fecha de entrada.

El predio tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados. Los socios de la firma son Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La Justicia investiga si ambos habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino.

La causa por la quinta de Villa Rosa comenzó con una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Del Gaiso y Yofe, por presunto lavado de activos. Once días después, la Policía Federal allanó esa propiedad por orden de Rafecas.

El relevamiento policial previo en La Lonja

En diciembre de 2025, la Policía Federal ya había relevado la segunda quinta de Pilar. Según una declaración policial del 15 de diciembre, un oficial se presentó en Ramos Mejía 3034, La Lonja, y encontró el inmueble en remodelación.

El agente declaró que algunos vecinos le dijeron que allí había funcionado “una especie de convento o algo relacionado con las monjas” y que la propiedad se habría vendido unos seis meses antes. Luego encontró publicaciones que identificaban el lugar como Casa de Oración y Encuentros Virgen Gaucha.

El informe describió dos accesos, uno por Ramos Mejía y otro por Chile. Desde el exterior, el policía observó varias construcciones y un obrador de chapa con la puerta abierta; en su interior distinguió un termo de aluminio y latas de pintura.

Los vecinos señalaron que solían ver a los obreros por la mañana, aunque hacía unos quince días que no advertían movimientos. Durante la recorrida, el oficial tampoco encontró ocupantes, pero observó que algunos reflectores habían quedado encendidos.

Los cambios de juez en la causa por la quinta de Pilar

El 12 de diciembre de 2025, mientras se allanaba la primera mansión de Villa Rosa, la Cámara Federal porteña dispuso que el expediente pasara de Rafecas al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Durante esa etapa se incorporaron tasaciones: la quinta fue valuada en unos 17 millones de dólares y los 54 vehículos secuestrados —entre autos de lujo y de colección, motos y kartings—, en otros 3 millones de dólares.

Más adelante, la causa quedó en manos del juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay, destino que habían reclamado las defensas. La información registral señala que Real Central SRL inscribió a su nombre el inmueble el 3 de mayo de 2025, aunque no habría sido advertido por Charvay durante la tramitación del expediente.

El 19 de noviembre de 2026, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución que había enviado la causa a Campana y dispuso que volviera a Rafecas. El magistrado retomó la investigación sobre el origen de los fondos y el posible uso de sociedades y testaferros para lavar dinero.