Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El canciller aparece como una posible figura presidencial para 2027 entre sectores identificados con Patricia Bullrich y el electorado tradicional del PRO. Su trayectoria familiar y sus vínculos sociales también forman parte de esa construcción.

Pablo Quirno empieza a ser mencionado como posible candidato presidencial para 2027 por sectores cercanos al electorado tradicional del PRO y a Patricia Bullrich. El canciller busca acercarse a votantes que suelen ser identificados como «cocker» y que tienen al peronismo entre sus principales adversarios políticos.

La trayectoria familiar de Quirno está vinculada con figuras de la función pública y la historia política argentina. Su chozno, Norberto de Quirno y Echandía, participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y votó a favor de la continuidad del virrey Cisneros, en contra de la posición que impulsó el inicio del proceso revolucionario.

La historia familiar de Pablo Quirno

Entre sus antepasados también figuran Avelino Quirno Lavalle, fundador del Partido Conservador Popular; Marcelino Ugarte, quien fue canciller; y Marcelino Ugarte hijo, que ocupó dos veces la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

El ministro participa, cuando su agenda se lo permite, de encuentros vinculados con sectores de la alta sociedad. Esta semana asistió a un evento junto a la empresaria y economista Sarita Guisasola Schoo, sobrina bisnieta de Julio Argentino Roca.

El escenario electoral de 2027 y el voto del PRO

Guisasola Schoo promovió públicamente la posibilidad de una candidatura presidencial de Quirno. La propuesta apunta a 2027, antes de la elección de 2031 que mencionan otros libertarios y mientras no se descarta un segundo mandato de Javier Milei.

En ese espacio, algunos votantes manifiestan reparos por la estética política de los hermanos Milei. Bullrich —cuyo nombre completo es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón— y Quirno aparecen como figuras que podrían disputar la adhesión de ese electorado.

En el Facebook de Guisasola Schoo, Chichita Arnaude expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el canciller acepte una candidatura y planteó el escenario electoral en estos términos:

«Entiendo tu entusiasmo, pero no creo Quirno quiera esa candidatura. O vamos todos con Milei o vuelven los KK».

Las publicaciones de Quirno y el respaldo libertario

En su cuenta de Twitter, Quirno combina respuestas críticas a periodistas con mensajes de apoyo a Karina y Javier Milei. También comparte publicaciones dirigidas a votantes identificadas como «mabeles».

Este viernes, el canciller celebró el relato de Majo, una de las primeras usuarias vinculadas al grupo de trolls de Marcos Peña. En su publicación, ella contó que su hijo regresó al país después de seis años y que, a su juicio, estaba fascinado con los cambios en la vida cotidiana impulsados por el Gobierno libertario.