Un relevamiento de Q Social ubica al gobernador bonaerense cinco puntos por encima del Presidente en un eventual balotaje. Milei conserva cerca del 40 por ciento de intención de voto, pero la mayoría de los indecisos que definieron su posición se inclinó por Kicillof.

Axel Kicillof aumentó 12 puntos su intención de voto entre febrero y octubre y, de acuerdo con una encuesta de Q Social, actualmente superaría a Javier Milei por cinco puntos en un eventual balotaje. El relevamiento muestra que el Presidente se mantuvo en torno al 40 por ciento, mientras que los indecisos que definieron su voto favorecieron principalmente al gobernador bonaerense.

La evolución de Kicillof y Milei en la encuesta

La intención de voto de Kicillof pasó del 33 por ciento en febrero al 35 por ciento en abril. Luego llegó al 42 por ciento en julio, bajó al 40 por ciento en agosto y se ubicó en el 41 por ciento en septiembre, antes de alcanzar el 45 por ciento en octubre.

En el mismo período, la proporción de personas que respondían que no sabían a quién votar se redujo. Los indecisos representaban el 27 por ciento en febrero, descendieron al 18 por ciento en agosto y llegaron al 15 por ciento en octubre. Milei, en cambio, mantuvo niveles cercanos al 40 por ciento, con algunas fluctuaciones.

El cambio entre los indecisos modifica el escenario del balotaje

El estudio atribuye el cambio en la ventaja electoral a la definición de quienes inicialmente no tenían una preferencia. Según el relevamiento, la mayoría de los indecisos que resolvieron su voto se inclinó por Kicillof.

En febrero Milei ganaba el balotaje por 7 puntos, en noviembre lo pierde por 5 puntos

La encuesta también señala que Kicillof creció entre los votantes de nivel socioeconómico bajo, las personas mayores de 50 años y las mujeres. El avance fue menor entre quienes tienen entre 30 y 49 años.

El rechazo de las mujeres, un factor para Milei

El voto femenino aparece como un punto de atención para la reelección de Milei: según los datos difundidos, el 70 por ciento de las mujeres lo rechaza. La caída del respaldo entre ese electorado es señalada como uno de los factores de mayor preocupación para el Gobierno.