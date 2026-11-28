Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas extremas en el AMBA, gran parte de Buenos Aires, La Pampa y sectores de Mendoza. La alerta puede representar un riesgo mayor para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, casi toda La Pampa y sectores del este y centro de Mendoza.

El mapa oficial del organismo incluye en territorio bonaerense al conurbano, la Ciudad de Buenos Aires y zonas del centro y oeste provincial, entre ellas localidades de la cuenca del Salado y la región núcleo. En La Pampa, la advertencia abarca la mayor parte de la provincia, con foco en Santa Rosa.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta por calor

En Mendoza, el aviso comprende departamentos del norte, el este y el centro-sur. El nivel amarillo del sistema de alertas tempranas indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud.

Las condiciones pueden ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo: niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Ante la alerta, el Ministerio de Salud aconseja tomar agua con frecuencia durante el día, sin esperar a tener sed. También recomienda evitar las bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.

Para reducir la exposición, se aconseja evitar el sol directo entre las 10 y las 16. Además, es conveniente usar ropa liviana, holgada y de colores claros, elegir comidas frescas como frutas y verduras y evitar las ingestas abundantes.

También se recomienda reducir el ejercicio intenso al aire libre y prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con enfermedades previas. Para las mascotas, es importante asegurar agua fresca y un espacio con sombra.