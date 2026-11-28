Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 4 min de lectura

Con Luis Caputo ratificado en Economía hasta diciembre de 2027, el oficialismo busca dividir a la oposición y promover una tercera fuerza que le permita superar el 40 por ciento de los votos.

En el Gobierno crece el desgaste por el funcionamiento del Congreso y la marcha de la economía. En ese contexto, gana lugar una estrategia centrada en la política: Javier Milei buscaría repetir un escenario electoral de tres tercios para encaminar su reelección.

Una fuente oficialista describió el malestar interno por la dinámica parlamentaria: "Nos hacemos los boludos con que parecemos que manejamos el Congreso y festejamos que salen leyes pero en vedad no sale nada. Toda la cancha la marca la oposición". Pese al impulso del Presidente, en su equipo reconocen dificultades para conducir la agenda legislativa.

Caputo seguirá en Economía hasta diciembre de 2027

Luis Caputo continuará al frente del Ministerio de Economía, con el respaldo de Milei hasta diciembre de 2027. En el entorno presidencial sostienen que un intento de desplazarlo equivaldría a enfrentarse con el jefe de Estado. "Karina no lo quiere echar a Toto. ¿Cómo va a querer sacarlo? Ir contra Caputo es ir contra su hermano. El ministro de Economía es Milei", expresó una fuente de la Casa Rosada.

Entre quienes impulsaban un cambio para darle aire a la economía aparecen Patricia Bullrich y los Menem. Sin embargo, dentro del oficialismo consideran que no hay margen para avanzar contra el Presidente.

La apuesta de La Libertad Avanza a dividir a la oposición

El plan electoral que circula en La Libertad Avanza apunta a evitar una polarización y alentar una tercera opción. "No vamos a ir a una polarización. Es un error. Hay que armar un escenario como de 2023: tres tercios", planteó un operador del espacio.

En el oficialismo calculan que la oposición podría reunir cerca del 60 por ciento de los votos, mientras que Milei tendría posibilidades de concentrar el 40 por ciento restante. Para acercarse a ese objetivo, buscan que el espacio opositor se divida, incluso si el peronismo logra presentar un candidato de unidad.

"El peronismo hoy tiene el 30%. Si crece algo fuerte de un 20%, Milei puede ganar en primera vuelta. La clave está ahí: un dique de contención para que no crezca el PJ. Hay varios que dicen 'ni Karina ni Kicillof'", analizaron en el Gobierno.

Los nombres que podrían impulsar una tercera fuerza

En ese espacio intermedio, el oficialismo menciona a los hermanos Passaglia, Martín Llaryora, María Eugenia Vidal, exgobernadores de Juntos por el Cambio, Gustavo Sáenz, Horacio Rodríguez Larreta y dirigentes cuyanos. La apuesta es que una tercera alternativa alcance cerca del 20 por ciento y le reste votos al peronismo, para que Milei supere el 40 por ciento y logre una diferencia de diez puntos.

La estrategia también depende de que Bullrich u otra figura de derecha y macrista no compita con fuerza y le quite apoyo al Presidente. Por eso, el eventual rol político de la ministra es considerado relevante dentro del oficialismo.

La provincia de Buenos Aires y la apuesta por Córdoba

En La Libertad Avanza dan por complicada la elección en la provincia de Buenos Aires y describen un cambio en el modelo productivo, con sectores que ganan y otros que pierden. Según un dirigente del área política del Gobierno, el conurbano y la industria resultarían perjudicados, mientras que el interior productivo reclama una baja de retenciones y más recursos para las universidades.

El oficialismo también observa con atención a Córdoba, donde Milei y La Libertad Avanza miden su respaldo. Algunas encuestas ubican primero a Gonzalo Roca en una eventual carrera por la gobernación. La expectativa es que el voto cordobés ayude a compensar las pérdidas que el espacio prevé en el conurbano en octubre.

El peronismo de centro busca evitar los tres tercios

En la vereda opuesta, sectores del peronismo de centro intentan impedir que se concrete el escenario de tres tercios que favorece al oficialismo. Su objetivo es avanzar hacia una división en cuatro espacios, una alternativa que, según el planteo mencionado, promueven Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner.

El armado del peronismo del centro tiene como referente a Emilio Monzó y contempla un frente contrario a Axel Kicillof, con el banquero Jorge Brito como posible candidato presidencial y Sergio Massa para la gobernación bonaerense. "Sergio no quiere pero ya lo vamos a convencer", afirmaron desde ese sector, que asegura estar dispuesto a una amplia alianza, incluso con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora.

El grupo se fijó abril como plazo para definir su futuro, seis meses antes de las elecciones, según la recomendación habitual de consultores políticos. Hasta entonces, continúan las negociaciones y los dirigentes buscan mejorar su posición dentro del armado.