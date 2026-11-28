Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m. · 2 min de lectura

Un relevamiento nacional registra que el gobernador bonaerense alcanzó el 45% de intención de voto frente al 40% del Presidente. También señala una reducción del porcentaje de indecisos y un mayor respaldo a Kicillof entre votantes independientes.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, un relevamiento nacional de la consultora QSocial muestra un cambio significativo en el escenario electoral. Axel Kicillof logró incrementar su respaldo y posicionarse cinco puntos por encima de Javier Milei ante una hipotética segunda vuelta.

El gobernador bonaerense alcanzó el 45% de intención de voto frente al 40% del Presidente, revirtiendo la ventaja que tenía el mandatario nacional a principios de año.

En febrero, Milei aventajaba a Kicillof por siete puntos. Sin embargo, la última medición, correspondiente a octubre, refleja un crecimiento sostenido del gobernador bonaerense.

La evolución de la intención de voto

En febrero, Kicillof registraba un 33% de respaldo electoral. En abril alcanzó el 35%; en julio, el 42%; en agosto, el 40%; en septiembre, el 41%, y finalmente llegó al 45% en octubre.

De esta manera, el gobernador bonaerense logró incrementar su intención de voto en 12 puntos porcentuales, mientras que Milei se mantuvo alrededor del 40%, sin conseguir ampliar significativamente su base electoral.

Uno de los datos más relevantes es la reducción del porcentaje de indecisos, que pasó del 27% al 15%.

Kicillof amplía su respaldo electoral

El crecimiento del gobernador bonaerense se registró especialmente entre los sectores de menores ingresos, las mujeres y las personas mayores de 50 años.

Otro dato significativo aparece entre los votantes independientes, donde Kicillof pasó del 22% al 45%, mientras que Milei permaneció en el 29%.

El desafío del oficialismo rumbo a 2027

Los resultados plantean un desafío para las aspiraciones de reelección del Presidente. Si bien conserva una base electoral importante, encuentra dificultades para incorporar nuevos votantes.

Kicillof, en cambio, evidencia una capacidad creciente para captar sectores del electorado que todavía no habían definido su preferencia.

Aunque el escenario electoral continúa abierto, los resultados de la encuesta reflejan una modificación en la relación de fuerzas políticas y posicionan al gobernador bonaerense como uno de los principales competidores de Javier Milei en la carrera presidencial de 2027.