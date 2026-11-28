Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La película repasa los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y se presentará el lunes 30 de noviembre en La Rural. También fueron convocados exintegrantes de su Gabinete que hoy forman parte del gobierno de Javier Milei.

Mauricio Macri invitó a Patricia Bullrich al estreno de La Tarea Conjunta, un documental sobre los cuatro años de su gobierno. La convocatoria a la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) representa un gesto de distensión entre ambos dirigentes.

La avant premiere se realizará el lunes 30 de noviembre en el predio de La Rural y se espera la asistencia de alrededor de mil invitados. Macri también convocó a antiguos integrantes de su Gabinete que hoy ocupan cargos en la administración de Javier Milei.

Exfuncionarios de Macri convocados al estreno

Entre los invitados figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Toto Caputo, de Economía, y Federico Sturzenegger, de Desregulación y Modernización del Estado.

También recibieron invitaciones el canciller Pablo Quirno, las ministras y los ministros Alejandra Monteoliva, de Seguridad, y Juan Bautista Mahiques, de Justicia, además del titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

El recorrido político de Bullrich y su vínculo con Macri

Tras la salida de Macri de la Casa Rosada, Bullrich asumió la conducción del PRO y construyó desde allí su precandidatura presidencial. En las primarias de Juntos por el Cambio (JxC) derrotó a Horacio Rodríguez Larreta. En las elecciones generales quedó en tercer lugar y, antes del balotaje de 2023, se mostró junto a Milei en un gesto de apoyo al candidato que venció a Sergio Massa.

Luego, Milei le ofreció el Ministerio de Seguridad. En 2025, Bullrich fue candidata a senadora nacional y acercó a un sector del PRO a LLA. Actualmente, su conducción del bloque y sus señales de independencia generan tensiones con Javier y Karina Milei.

La película repasa momentos clave del gobierno de Macri

La relación entre Macri y Milei se mantiene fría, pese al respaldo del PRO en el Congreso y a las alianzas electorales que el partido y LLA acordaron para las legislativas de 2025. En ese contexto, el martes se difundió el tráiler del documental, en el que el expresidente reflexiona sobre su gestión y plantea: "¿Ustedes creyeron que ésto iba a ser fácil?"

Dirigida por Pablo Racioppi, La Tarea Conjunta recorre dos episodios destacados de la administración macrista: los incidentes ocurridos durante el debate de la reforma previsional en 2017 y las marchas de la campaña electoral de 2019. Ese año, Cambiemos perdió en primera vuelta frente al Frente de Todos y quedó trunco el proyecto de reelección.

La trama aborda los desafíos que enfrentó Macri durante su gestión, la relevancia de las instituciones sólidas y el respaldo ciudadano. Entre sus expresiones más significativas, el documental destaca las multitudinarias movilizaciones realizadas durante la campaña de 2019.