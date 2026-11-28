Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El organismo internacional desestimó por mayoría la solicitud de medidas cautelares para frenar proyectos de explotación petrolera en las islas. Argentina había presentado el reclamo a fines de septiembre.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por mayoría el pedido de Argentina para que se ordenara al Reino Unido frenar las actividades petroleras en las islas Malvinas. La solicitud buscaba impedir el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos.

El reclamo argentino por la explotación petrolera en Malvinas

El Gobierno argentino había solicitado las medidas cautelares a fines de septiembre. El planteo apuntaba a detener los proyectos impulsados por empresas que recibieron licencias del Reino Unido para operar en las islas.

La decisión del tribunal, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, se conoció este sábado alrededor de las 8, hora argentina.

Renuncia del interventor de los medios públicos

En otro frente, Carlos Curci presentó su renuncia como interventor de los medios públicos, cargo que ocupó durante 16 meses. Su salida se hará efectiva el 1 de diciembre, cuando asuma su reemplazante, Fernando Subirats, actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

Desde el Gobierno señalaron que la salida de Curci fue acordada de común acuerdo. Durante su gestión estuvo al frente de Canal 7, Radio Nacional, Encuentro, Paka-paka y DeporTV.

Una encuesta con leves mejoras para Javier Milei

En un contexto complejo para el Gobierno ante la opinión pública, el presidente Javier Milei recibió una encuesta que muestra mejoras leves en tres preguntas clave. El estudio también fue enviado a otros funcionarios del Ejecutivo.