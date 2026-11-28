Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar desestimó por 18 votos contra tres las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero. La resolución no definió la soberanía de las islas ni la competencia del futuro tribunal arbitral.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para detener el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas Malvinas. La decisión fue adoptada este sábado 28 de noviembre, por 18 votos contra tres, durante una audiencia pública en Hamburgo, Alemania.

El organismo consideró que las normas invocadas por el país no ofrecen, en principio, una base para establecer la competencia del tribunal arbitral que deberá formarse para tratar la controversia. Por ese motivo, no analizó las demás condiciones necesarias para ordenar las medidas, entre ellas la urgencia planteada por Buenos Aires.

Qué resolvió el Tribunal del Derecho del Mar

Según la resolución, parte de los reclamos argentinos requiere determinar previamente la soberanía territorial sobre las islas, una cuestión que excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El fallo no determina quién tiene la soberanía del archipiélago ni anticipa cuál será la decisión sobre la competencia del futuro tribunal arbitral. El organismo alentó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para constituirlo con rapidez y señaló que la Convención se aplica en las áreas marítimas en disputa. También expresó su expectativa de que ambas partes actúen en consecuencia.

Las garantías británicas sobre las perforaciones de Sea Lion

La resolución dejó constancia de las declaraciones del Reino Unido, que sostuvo que no iniciará las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni comenzará la extracción antes de marzo de 2028. Londres también afirmó que no otorgará nuevas licencias mientras siga suspendido el régimen de concesiones.

El tribunal registró esas garantías, expresadas por la parte británica durante las audiencias, pero no las ordenó como medidas provisionales. La controversia entre ambos países se centra en la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en aguas que rodean a las Malvinas, un archipiélago bajo administración británica cuya soberanía reclama la Argentina.

Qué es Sea Lion y quiénes desarrollan el yacimiento

Sea Lion es un yacimiento petrolero descubierto en 2010, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. El desarrollo está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, operadora con una participación del 65 por ciento, y de la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35 por ciento restante.

El 10 de diciembre de 2025, ambas compañías anunciaron la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo del área norte del yacimiento. El anuncio marcó un avance para un proyecto que durante años atravesó distintas fases de exploración y planificación.

Inversión, producción y recursos estimados

La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. El cronograma difundido por las empresas prevé realizar perforaciones de desarrollo en 2027 e iniciar la producción en 2028.

Rockhopper estima que el yacimiento contiene alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. La Argentina sostiene que la autorización británica desconoce sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental en un área cuya soberanía y jurisdicción reclama. Las compañías, en cambio, afirman que operan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas.