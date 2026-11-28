Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El período se extenderá del 1 al 31 de diciembre e incluirá 11 iniciativas. Entre los proyectos figuran la reforma electoral, el Presupuesto 2027, la Ley Malvinas y el Super RIGI.

El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias del 1 al 31 de diciembre para tratar 11 propuestas. La agenda incluye una reforma electoral que impulsa la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y la denominada Ley Malvinas.

Los proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias

El temario también contempla el Super RIGI y un proyecto complementario de la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

La convocatoria quedó formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante el período establecido, las iniciativas podrán ser tratadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

La agenda del Congreso para diciembre

El llamado habilita el debate de las propuestas durante diciembre. Entre los asuntos centrales se encuentra la modificación del régimen electoral, con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.