Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:31 a. m. · 2 min de lectura

La senadora pidió reducir impuestos, bajar las tasas de interés y reactivar el consumo. También advirtió sobre la capacidad del peronismo para reorganizarse de cara a 2027.

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y pidió acelerar la recuperación económica antes de las elecciones de 2027

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó modificaciones en el programa económico que lleva adelante el ministro Luis Caputo. Pidió reducir impuestos, bajar las tasas de interés y adoptar medidas que permitan reactivar el consumo y aliviar la situación de las empresas.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la necesidad de que la recuperación económica se refleje en los bolsillos de los argentinos antes de las próximas elecciones presidenciales.

En una entrevista concedida a Bloomberg, la exministra de Seguridad consideró que el oficialismo todavía tiene margen para modificar su estrategia económica y atender las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, sostuvo la legisladora, al recordar que en 2027 habrá elecciones presidenciales. C5N +1

Reclamó medidas para reactivar el consumo

Bullrich planteó la necesidad de introducir cambios específicos en el programa económico de Luis Caputo. Entre sus principales propuestas mencionó la reducción de la presión tributaria y el acceso a créditos con tasas de interés más bajas.

Según explicó, las condiciones actuales de financiamiento dificultan las inversiones empresariales, la modernización de las industrias y la recuperación del consumo de las familias.

Una advertencia sobre el peronismo

La senadora también pidió al oficialismo que no subestime la capacidad del peronismo para reorganizarse y alcanzar la unidad de cara a las elecciones de 2027.

Recordó que, en diferentes momentos de la historia argentina, ese espacio político logró superar sus disputas internas incluso en circunstancias adversas. Página|12 +1

Las diferencias dentro del oficialismo

Las declaraciones de Bullrich se suman a otros cuestionamientos públicos que realizó en los últimos días sobre la política económica del Gobierno.

Sin embargo, tanto Milei como la senadora negaron que estas diferencias impliquen una ruptura política.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial, Bullrich evitó confirmar cuáles serán sus aspiraciones electorales y sostuvo que su preocupación actual es que los resultados del programa económico lleguen al conjunto de la población. Clarin.com +1