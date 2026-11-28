Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Un relevamiento nacional de noviembre registró una recuperación moderada en la evaluación de la gestión, la percepción sobre la situación actual y las expectativas económicas. El desempleo se mantiene como la principal preocupación, con el 59 por ciento.

En un contexto de dificultades ante la opinión pública, Javier Milei recibió un nuevo estudio nacional de Opinaia que muestra avances leves en tres indicadores: la evaluación de su gestión, la percepción de la situación actual y las expectativas económicas.

El relevamiento se realizó en noviembre sobre 1.000 casos en todo el país y tiene un margen de error de más o menos 3 por ciento. La consultora, especializada en mediciones online, comparte sus estudios con el Presidente y otros funcionarios del Gobierno desde que su director, Juan Mayol, estrechó vínculos con Milei.

La evaluación de la gestión de Milei recuperó dos puntos

La valoración positiva de la gestión presidencial llegó al 43 por ciento, dos puntos por encima del registro de octubre, mientras que la negativa descendió al 57 por ciento. Aunque el movimiento interrumpió la caída de los últimos meses, el balance continúa siendo desfavorable, con una brecha de 14 puntos.

La gestión de Milei recupera parte del terreno perdido, aunque con saldo desfavorable. La valoración positiva sube al 43%, dos puntos más que en octubre, mientras la negativa retrocede al 57%. El movimiento interrumpe la caída observada en los últimos meses, pero deja una brecha negativa de 14 puntos.

En este indicador, los números de Opinaia suelen ubicarse por encima del promedio de otras consultoras, que sitúan la aprobación del Gobierno cerca de los 35 puntos y la desaprobación alrededor de los 60. El resto de las respuestas corresponde a quienes no saben o no contestan.

Percepción de la situación actual y expectativas económicas

La evaluación de la situación actual también mostró una mejora pequeña, aunque conserva un balance negativo. La percepción desfavorable bajó al 58 por ciento, dos puntos menos que en octubre, mientras que la positiva subió al 18 por ciento. En este aspecto, los resultados de Opinaia se alinean con los de otras consultoras.

En cuanto a las expectativas económicas, el escenario aparece dividido: el 33 por ciento cree que la situación mejorará, el 34 por ciento considera que seguirá igual y el 35 por ciento anticipa un empeoramiento. En otros estudios, las perspectivas suelen ser más pesimistas: en promedio, la mitad de los consultados espera que la situación empeore, el 20 por ciento cree que se mantendrá y el 30 por ciento prevé una mejora.

El desempleo, la principal preocupación de los argentinos

El informe también relevó los problemas que más inquietan a la población. El desempleo encabeza la lista con el 59 por ciento, seguido por la pobreza, con el 49 por ciento, y la corrupción, con el 42 por ciento. Además, la categoría de bajos ingresos registró un 40 por ciento.

El desempleo continúa al frente, y se suma la preocupación por los ingresos en la agenda. La falta de trabajo se ubica arriba con 59%, seguido por pobreza (49%) y corrupción (42%). La nueva categoría “bajos ingresos” irrumpe con el 40%.

La encuesta permitía que cada persona eligiera más de una preocupación o problema. Por ese motivo, la suma de los porcentajes supera el 100 por ciento.

La evolución del respaldo al Gobierno

El apoyo a Milei alcanzó su punto más alto en los sondeos hacia fines de año, después del triunfo en las elecciones legislativas nacionales de 2025. Luego registró una caída pronunciada hasta mayo y junio, cuando comenzó a estabilizarse. Desde entonces, las mediciones muestran oscilaciones más moderadas.