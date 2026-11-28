La cantante recordó el mensaje que publicó tras las PASO de 2023 y dijo que no se arrepiente, pese a que algunas marcas dejaron de acompañarla. También habló del miedo a expresarse, el rol de la cultura y la situación social.

Lali Espósito ratificó su postura sobre el mensaje que publicó después de las PASO de 2023, cuando Javier Milei fue el candidato presidencial más votado. En una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, aseguró que no se arrepiente del tuit y contó que su posicionamiento tuvo consecuencias en algunos vínculos comerciales.

“Hubo marcas que no me quisieron acompañar más. Yo no le he faltado el respeto a nadie y sé por qué lo hago”, sostuvo. Sobre el mensaje que decía “Qué peligroso. Qué triste”, afirmó: “No me arrepiento para nada de haber escrito ese tuit”.

Lali Espósito habló sobre el miedo a expresarse y el debate público

La artista participó este viernes 27 de noviembre de la apertura del seminario «Coordinar para Ganar», junto a la cineasta Lucrecia Martel. La conversación fue moderada por la periodista Maru Duffard y reunió a referentes de distintos espacios para debatir estrategias de coordinación política frente al Gobierno.

Durante su intervención, Lali relacionó la libertad de expresión con el clima social del país. “Me puedo expresar y me parece importante decirlo en una época donde nos están educando para el miedo (...). No tienen las riendas de nuestro miedo ni de quiénes somos como argentinos. Creo que somos mucho más de todas las cosas negativas que están pasando”, señaló.

También cuestionó la presión por sostener posiciones sin contradicciones y planteó que no busca responder a las expectativas ajenas. “No nos permitimos ni el gris, ni el error, ni ser contradictorios. Yo huyo de la idea de una perfección y de decir lo que algunos quieren escuchar de mí”.

La cultura y el valor de lo colectivo, según Lali

La cantante defendió la cultura como un espacio de encuentro y construcción colectiva. En ese contexto, vinculó las críticas del Presidente a los artistas con una disputa más amplia: “Para mí es muy importante la idea de que lo colectivo es la fuerza de este país y siempre lo fue: estar en la calle, estar con los otros. Creo por eso está también señalada la cultura en este momento, porque lo que se genera con ella es algo muy enorme. Por eso fue tan enfático el Presidente desde sus inicios en que los artistas somos unos chorros. Todo lo que genera la cultura es una idea muy peligrosa para ellos”.

Además, sostuvo que quienes trabajan en el ámbito cultural atraviesan dificultades similares a las del resto de la sociedad y pidió más diálogo entre colegas. “Lo único que tiene que hacer un artista es poner el corazón. Me parece que el artista también sufre de la misma indiferencia que sufren las personas (...). Creo que es un lindo momento para que los artistas estén menos en su individualidad como propone la época y conversen más con sus pares para estar más unidos”, expresó.

La situación social y el vínculo de Lali con su público

En otro tramo de la charla, se refirió a las dificultades para participar de la discusión pública cuando las obligaciones laborales ocupan gran parte del día. “Estamos en un momento en donde todo el mundo tiene que participar de la discusión pública ante lo mal que está viviendo la gente: vos no podés exigirle a una persona que tiene cuatro laburos a que se siente a reflexionar lo que está pasando. Se está pensando poco lo que se está haciendo con la gente que no tiene el privilegio de vivir de lo que hace. Ninguno de mis amigos están felices y tienen 30 años”, afirmó.

Aunque sus declaraciones generaron repercusiones, rechazó considerarse una líder y describió su vínculo con el público como una búsqueda de cercanía y conversación. “No me autopercibo líder, soy una artista que ha tenido la suerte de hacer conciertos muy grandes y convocantes pero no me pongo más o menos contenta porque alguien se sienta representado por lo que digo. Quiero hablar con alguien: a veces desde la música, o desde una entrevista, en lo privado o en la calle. Me gusta dialogar con las personas. Y el otro siente que sos un primo, al menos así es como me tratan a mí”.