Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Londres definió como una amenaza directa y una forma de coerción económica la demanda argentina por la explotación del yacimiento Sea Lion. La declaración se conoció antes del fallo del Tribunal del Mar y en paralelo al anuncio de nuevos fondos para la seguridad de los territorios británicos de ultramar.

A menos de veinticuatro horas de que el Tribunal del Mar se pronuncie sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas, el Reino Unido calificó el reclamo argentino como una amenaza directa contra sus intereses. En Londres sostienen que la demanda vinculada con el yacimiento Sea Lion constituye una forma de coerción económica contra las islas.

La posición quedó expresada en un comunicado del Consejo Ministerial Conjunto británico, conocido como JMC por sus siglas en inglés, tras tres días de reuniones en Londres. El organismo afirmó: "El Reino Unido reafirma su compromiso de defender la soberanía británica sobre cada Territorio frente a amenazas externas, incluida la coerción económica argentina hacia las Islas Malvinas. Las amenazas a los Territorios de Ultramar se consideran una amenaza para el Reino Unido".

El reclamo argentino por el petróleo de Sea Lion

El pronunciamiento se difundió antes de que el Tribunal del Mar, con sede en Hamburgo, emita su decisión sobre la explotación de Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 200 kilómetros de Malvinas. La resolución está prevista para este sábado, cuando diplomáticos argentinos recibirán la sentencia.

La demanda fue presentada por el Gobierno de Javier Milei ante el tribunal como parte de su estrategia en la causa Malvinas. La delegación argentina calificó de ilegítima la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido y sostuvo que ese país "no puede avanzar unilateralmente".

Londres habló de amenazas a los territorios de ultramar

En el mismo comunicado, el JMC enumeró otros riesgos que, según indicó, fueron analizados durante las reuniones. "Analizamos diversas amenazas, entre ellas, actores malintencionados que buscan explotar las debilidades de nuestros sistemas gubernamentales y financieros, el crimen organizado, el tráfico ilícito y los desastres naturales", señaló el documento difundido por la Cancillería británica.

Además de rechazar los planteos argentinos y reiterar el derecho a la autodeterminación de los isleños, Londres advirtió que sus territorios de ultramar, incluidas las Malvinas, enfrentan "amenazas externas, presiones económicas o desafíos a su seguridad y prosperidad".

Reino Unido anunció fondos para reforzar la seguridad

En paralelo, el Gobierno británico anunció que destinará nuevos recursos a la seguridad de sus territorios de ultramar. El plan incluye a las islas ubicadas a poco más de 400 kilómetros de la Argentina y apunta a combatir el crimen organizado, la violencia y otras amenazas.

El Reino Unido informó que la asistencia se enfocará en la policía, la justicia penal y las prisiones, la seguridad marítima, la ciberseguridad y las capacidades de protección. También prevé promover el intercambio de información y la cooperación entre los territorios, aprovechando la experiencia británica.

La financiación anunciada asciende a 18 millones de libras esterlinas para los 14 territorios británicos de ultramar, una suma equivalente a más de 23 millones de dólares.