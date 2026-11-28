Curci dejará la intervención el 1 de diciembre, tras 16 meses en el cargo. Fernando Subirats, actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, será su reemplazante.

Carlos Curci renunció a la intervención de los medios públicos y dejará el cargo el 1 de diciembre, cuando asumirá Fernando Subirats. La salida fue acordada con el Gobierno, que definió un cambio de etapa para Canal 7, Radio Nacional, Encuentro, Paka-paka y DeporTV.

Curci estuvo al frente de esos medios durante 16 meses y tuvo a su cargo los contenidos artísticos. Según explicaron desde el Gobierno, una evaluación de su trabajo dio paso a una nueva fase, en la que su participación quedaría en un segundo plano.

El cambio de conducción en los medios públicos

“Viene un nuevo año y ya cerramos contratos con los artistas. Hay muchos desafíos que tiene la pantalla, y decidimos que era el momento de terminar su etapa”, señalaron desde el Gobierno. También indicaron que Curci quería dejar el puesto: había llegado para permanecer un año, pero extendió su gestión ante los cambios en la Secretaría.

Con la salida del interventor, también habrá modificaciones en la estructura. La Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos no será disuelta, aunque quedará vacante por el momento. Las responsabilidades administrativas pasarán a Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia desde julio.

Quiénes son Fernando Subirats y Carlos Curci

“La idea es no sumar a una persona nueva”, anticiparon desde la Secretaría, aunque aclararon que el nuevo esquema de funcionamiento quedará definido la próxima semana. Subirats asumirá la intervención el martes y, desde el 1 de agosto, se desempeña como subsecretario, con funciones sobre la gestión operativa y los contenidos de los medios públicos.

Curci había asumido el 1 de agosto del año pasado, mediante el decreto 525/2025, en reemplazo de Eduardo González. Su designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Durante su gestión, mantuvo una buena relación de trabajo con Manuel Adorni y Javier Lanari, quien estuvo al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa hasta junio de este año.

La llegada de Curci se enmarcó en la política de reducción de la estructura de los medios oficiales impulsada por el Gobierno. Esa línea había comenzado en 2024, cuando Diego Chaher fue designado interventor de los medios que integran Radio y Televisión Argentina (RTA).

La trayectoria de los nuevos responsables

Curci desarrolló su carrera periodística en el ámbito agropecuario y llegó a ser vocero de la Sociedad Rural Argentina. También trabajó en empresas, instituciones y organismos públicos y privados, y se especializó en estrategias de comunicación interna y externa. Fue asesor de la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas del Movimiento Compromiso Federal de la Sociedad Rural Argentina.

Desde 2006 condujo programas radiales sobre temas agropecuarios, económicos y políticos, y fue columnista en distintos canales de televisión. Además, estuvo a cargo de la Coordinación General de la Red de Comunicadores de Latinoamérica y el Caribe.

Subirats, por su parte, es periodista y cuenta con más de 30 años de experiencia en medios. Trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y se desempeñó como gerente periodístico de Alpha Media, el grupo de Radio Rivadavia, hasta 2025. Su designación como subsecretario se formalizó mediante el decreto 649/2026.