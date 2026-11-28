Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 5 min de lectura

El Gobierno busca sostener su hoja de ruta pese a la caída de la actividad, la presión sobre el dólar y las diferencias internas. Caputo defendió el rumbo económico y confirmó que la Argentina pidió activar 5.000 millones de dólares del swap con China como respaldo.

El llamado Año de la Grandeza Argentina llega a su fin con un escenario distante de las expectativas oficiales de crecimiento sostenido. El Gobierno atraviesa una recesión técnica, presión sobre el dólar y nerviosismo en los mercados, mientras intenta mantener sin cambios el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei.

Este viernes hubo algo de alivio en la Casa Rosada: el riesgo país, que había superado los 1.000 puntos, bajó y los bonos subieron. Un funcionario atribuyó la distensión a la aprobación de la reforma electoral y sostuvo: “Esto confirma la teoría de que no hay un problema económico sino incertidumbre política”.

El Gobierno apuesta a acuerdos políticos y a sostener el rumbo

En el oficialismo plantean que aún cuentan con herramientas para alcanzar acuerdos con los gobernadores. También consideran que la eventual suspensión de las elecciones primarias, si se aprueba la ley, permitiría postergar la actividad electoral y sostener una economía “normal” durante, al menos, la primera mitad del año.

La expectativa oficial parte de que la estrategia económica es correcta y no requiere modificaciones. Esa convicción fue expresada por Milei y por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante los días de turbulencia. El miércoles, en una entrevista con Antonio Laje, Caputo atribuyó los movimientos a factores internacionales y relativizó el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica, que confirmó dos trimestres consecutivos de caída.

Más tarde, en una transmisión por streaming, el ministro buscó llevar tranquilidad sobre el pago de los vencimientos de deuda y confirmó que el Gobierno pidió activar fondos del swap con China. “Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China 5000 millones de dólares del swap que están disponibles, aprobados”.

El swap con China y los vencimientos de deuda

La referencia al respaldo chino abrió un frente político y diplomático, en un contexto en el que la administración de Donald Trump había expresado su disconformidad con la continuidad de esa línea de asistencia. La cumbre del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami, podría ofrecer una oportunidad de contacto entre Milei y el presidente chino, Xi Jinping, aunque el encuentro no estaba en agenda.

Una eventual reunión podría incluir una invitación a China. Hasta ahora, los Milei no concretaron un viaje al país asiático: avanzar podría interpretarse como un desafío a Estados Unidos, mientras que no hacerlo podría ser leído en Beijing como un nuevo desaire. China, aunque acepta una relación distante, espera algún gesto.

El acuerdo de monedas se firmó en agosto por un monto cercano a los 20.000 millones de dólares e incluyó la activación de un tramo de 5.000 millones. En el Banco Central sostienen que esos fondos no son necesarios para afrontar los pagos de deuda y describen la mención de Caputo como un comentario “por si acaso”.

El vencimiento de enero, por 4.370 millones de dólares, se prevé cubrir con desembolsos de organismos internacionales, préstamos e ingresos por la venta de AySA. Esa operación aportaría 304 millones de dólares, que estarían disponibles, en teoría, desde el 17 de diciembre. El monto restante sería adquirido por el Tesoro al Banco Central.

Caputo defiende los datos y crecen las críticas internas

La discusión sobre el diagnóstico económico también llegó a las filas oficialistas. Caputo respondió a Esteban Trebucq, quien había pedido considerar que “la gente la está pasando mal”: “Los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país”.

Una de las voces críticas dentro del oficialismo es la senadora Patricia Bullrich, quien desde hace meses plantea objeciones en las reuniones de la mesa política. Luego decidió hacer públicas sus diferencias para presionar y marcar distancia, una estrategia que la Casa Rosada considera perjudicial. “Tenemos tiempo para corregir el rumbo”, afirmó Bullrich, mientras Caputo decía que lo que más le gusta de Milei es “su convicción para no cambiar el rumbo”.

El jueves, durante un congreso de economía regional en Corrientes, el ministro presentó comparaciones de precios y destacó bajas de entre 50% y 75% en alimentos, ropa, electrodomésticos y neumáticos respecto de 2023. Desde un despacho del ala política siguieron la exposición con atención y resignación. “El problema es que ni así alcanza para comprar”, señalaron.

Consumo e inversión todavía no muestran una recuperación

Aunque el Gobierno sostiene que la recesión técnica comenzará a ceder, los datos preliminares de octubre no respaldan esa previsión. Según EcoGo, la actividad tuvo una variación mensual de 0% y cayó 1,6% interanual, en su cuarta baja consecutiva.

Los indicadores de demanda también muestran debilidad: el consumo acumula siete meses de caída interanual y la inversión, doce. A las puertas de un año electoral, todavía no aparecen señales sólidas de un cambio de tendencia.

La fragilidad económica obliga al oficialismo a buscar acuerdos y gestionar sus disputas internas. Karina Milei intenta acercar posiciones con aliados sin desmovilizar a La Libertad Avanza, mientras demora el anuncio de decisiones que, según el artículo, ya están tomadas.

El Presidente volverá a presentarse como escritor el lunes en el Palacio Libertad, donde lanzará los tres tomos de La moral como política de Estado. Es el tercer libro que publica desde que asumió, sin contar el trabajo académico que elaboró junto con Demian Reidel, con quien aspiró a obtener el Premio Nobel de Economía.

Para el martes, Karina Milei podría participar del lanzamiento de La tarea conjunta, aunque su presencia no había sido confirmada oficialmente.