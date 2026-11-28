La miniserie dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna se convirtió en un éxito de audiencia. Su retrato de Aníbal Gordon combina hechos históricos y personajes de ficción, y vuelve a abrir el debate sobre la violencia política de la década.

Los años setenta vuelven una y otra vez a la conversación pública argentina, como una etapa marcada por heridas que todavía generan discusiones. En ese contexto, Gordon, la miniserie de Netflix dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna, alcanzó un destacado éxito de audiencia pocos días después de su estreno.

La producción toma como referencia material histórico del investigador y periodista Marcelo Larraquy y reconstruye la trayectoria de Aníbal Gordon, un delincuente que puso el crimen al servicio de la política. La repercusión de la serie vuelve a poner en primer plano una década que, a seis décadas de su inicio, conserva una fuerte presencia en la memoria, la cultura y la política argentinas.

Gordon, una ficción inspirada en hechos reales

Trapero definió la obra como una creación artística y planteó que debe ser entendida como un disparador de preguntas y debates, no como una respuesta definitiva sobre el pasado. La aclaración aparece antes de cada uno de los siete episodios.

“Gordon es una serie inspirada en hechos reales y de público conocimiento. Las escenas mostradas no pretenden ser un reflejo fiel de la realidad. Algunos sucesos, personajes y diálogos son productos de la creatividad de la ficción y poseen propósitos narrativos.”

La serie presenta a Gordon como un criminal, asesino y torturador vinculado a la Triple A y, más adelante, a los centros de detención clandestinos de la dictadura. Su figura, retratada en abundante literatura política, aparece como la de un delincuente común que escaló posiciones en el entramado político y represivo de la época.

Personajes históricos y figuras creadas para la serie

Con una cuidada reconstrucción de época, una factura técnica destacada y un elenco amplio, la producción mezcla personajes reales con otros de ficción. Entre las figuras históricas aparecen los dirigentes metalúrgicos José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, Juan Perón, María Estela Martínez, José López Rega, Alejandro Giovenco, Aníbal Gordon y el sacerdote Carlos Mugica, entre otros. También se alude a Mario Santucho, jefe del ERP.

La trama incluye la negociación para liberar a Oberdan Sallustro, directivo de Fiat Concord en Argentina, secuestrado por una organización trotskista y finalmente asesinado de un disparo en la cabeza. La convivencia entre nombres reconocibles y personajes imaginados puede dificultar que quienes no conocen en profundidad la historia distingan qué elementos corresponden a la ficción y cuáles remiten a hechos documentados.

Entre los personajes inventados figuran José Acosta, interpretado por Matías Recalt, un integrante del comando de la Operación Cóndor, que desvió un avión hacia las islas Malvinas en 1966 y funciona como punto de partida simbólico del relato. También aparecen Graciela Mancini, una médica vinculada a Montoneros que busca vengarse de Gordon, y Julieta Melo, una abogada recién graduada relacionada primero con los servicios de Inteligencia del Ejército y luego con los militares de la dictadura.

La representación de la violencia política de los años setenta

La combinación de personajes reales y ficticios es un recurso propio del género y puede contribuir a la construcción dramática. Sin embargo, la aceleración de la cronología y la omisión de otros episodios conocidos y relevantes plantean interrogantes sobre cómo la selección de hechos modifica la percepción de lo ocurrido.

La serie aborda la interna peronista y la violencia de aquellos años mediante enfrentamientos a tiros, metralla y granadas. El relato pone el foco en la derecha peronista, el gremialismo metalúrgico y agrupaciones universitarias, y muestra su hostilidad hacia las organizaciones de izquierda, un rasgo documentado de la época. También retrata a José López Rega como un dirigente con ambición de poder, prácticas esotéricas y un papel central en la creación de la Triple A.

En esa construcción, Perón aparece insinuado como una figura de influencia sobre la violencia organizada desde su regreso definitivo al país, en 1973. La serie incorpora imágenes de archivo de la despedida de Francisco Franco al expresidente argentino, al término de un exilio de 12 años y 10 días en Madrid, y luego pasa a los enfrentamientos de Ezeiza.

El episodio de Ezeiza se presenta con el palco copado por sectores del gremialismo peronista y elementos vinculados a los servicios, en un despliegue de la ultraderecha del movimiento armado con armas de guerra. La secuencia no es ficción, pero su montaje y el recorte de los acontecimientos forman parte de una representación que vuelve a abrir el debate sobre cómo narrar aquel período.