Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

La disputa estalló después de que cinco de los seis diputados del bloque votaran contra el aumento de fondos universitarios en el Presupuesto 2027. La bancada rechazó el pedido del Comité Nacional y respondió: “Para llevar el nombre hay que ganar una elección”.

La votación del Presupuesto 2027 abrió un nuevo capítulo en la interna de la Unión Cívica Radical. La Mesa del Comité Nacional resolvió pedir formalmente que el bloque de diputados deje de usar las siglas partidarias, luego de que la mayoría de sus integrantes votara junto con el oficialismo contra una ampliación de los fondos para las universidades públicas.

“Para llevar el nombre hay que ganar una elección”, respondió el bloque de seis legisladores que conduce la mendocina Pamela Verasay. La bancada defendió su postura y calificó de insólito el reclamo impulsado por dirigentes radicales que, según sostuvo, se autoexcluyeron del espacio parlamentario.

El voto por el financiamiento universitario desató la disputa

El partido había pedido a sus diputados rechazar cualquier ajuste a las universidades públicas y acompañar el dictamen que contemplaba los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional. Sin embargo, cinco de los seis integrantes del bloque votaron a favor del articulado oficialista, que asignaba 7 billones de pesos al rubro, frente a los 11 billones reclamados.

Votaron en contra del aumento Verasay y Lisandro Nieri, de Mendoza; Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, de Chaco; y Sergio Schneider, de Entre Ríos. El único integrante de la bancada que siguió la posición partidaria fue el correntino Diógenes González, quien también había rechazado recortes a las universidades en el presupuesto anterior.

El jueves por la noche, ante las versiones sobre posibles votos aliados al mileísmo, la UCR había fijado públicamente su postura: “La UCR ratifica que el mandato inclaudicable a los legisladores nacionales es rechazar el capítulo sobre presupuesto universitario que consolida el ajuste sobre las universidades públicas y acompañar el dictamen que contempla los fondos que solicitó el @CINoficial”.

El Comité Nacional pidió que el bloque deje de usar las siglas

Tras la votación, la Mesa Nacional anunció que solicitaría formalmente que la bancada no utilizara el nombre del partido. Según explicó, la decisión se tomó porque sus diputados respaldaron el Presupuesto impulsado por el oficialismo, que incluía recortes al financiamiento universitario. La militancia radical también reclamó sanciones, suspensiones e incluso expulsiones en redes sociales.

El pedido apunta a que el bloque deje de usar la sigla porque, de acuerdo con la conducción partidaria, el voto de sus integrantes contradice el compromiso histórico del radicalismo con la universidad pública. En ese marco, la UCR agradeció a Karina Banfi, Mariana Coletta, Diógenes González, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán por “honrar” el mandato partidario.

El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, respaldó la decisión y compartió el comunicado de la Mesa del Comité Nacional. “La Mesa del Comité Nacional decidió que el Bloque de diputados nacionales no use las siglas partidarias”, escribió.

La bancada rechazó el planteo y acusó a sus impulsores de autoexcluirse

El bloque conducido por Verasay, aliada del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, repudió el reclamo y lo calificó como un intento de proscribir el uso de la sigla. En un comunicado, sostuvo que dirigentes de Provincias Unidas buscaban atribuirse la representación radical en la Cámara de Diputados y manifestó su “más enérgico rechazo a esta maniobra oportunista y carente de todo sustento político y orgánico”.

La bancada también cuestionó a los promotores del pedido por reclamar el sello partidario después de, según afirmó, rechazar la integración del bloque orgánico tras obtener un resultado electoral magro. “Fueron ellos mismos quienes eligieron autoexcluirse de la vida institucional del bloque radical, al rechazar la propuesta de integración dejando a la vista su falta de voluntad para representar al radicalismo”, expresó.

Además, acusó a los integrantes de Provincias Unidas, a quienes vinculó con una línea interna del radicalismo porteño, de priorizar “una agenda personalista y rupturista” y de buscar desde 2023 fragmentar el partido para impulsar proyectos individuales.

Los diputados defendieron su derecho a utilizar el nombre de la UCR y señalaron que representan a gobernadores radicales en el Congreso. Afirmaron que el bloque está integrado por legisladores de provincias donde el radicalismo gobierna, elegidos y respaldados por el voto ciudadano.

El bloque cuestionó el alcance del reclamo partidario

En la bancada consideran impracticable el pedido de la Mesa del Comité Nacional y remarcan que la decisión no fue unánime. “Hubo un debate intenso y disidencias, pero a nosotros el radicalismo del 6% de Lousteau, que es una minoría intensa, no nos va a venir a poner el radicalómetro”, afirmaron.

Los diputados también sostuvieron que habían invitado a los dirigentes de Provincias Unidas a integrar el bloque y que estos optaron por no hacerlo. La disputa por las siglas partidarias quedó así sumada al enfrentamiento entre sectores radicales tras la votación del financiamiento universitario.