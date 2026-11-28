Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 5 min de lectura

El TOF 5 finalizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por la causa Los Sauces, tras ocho audiencias. La semana próxima comenzará el análisis de las acusaciones vinculadas con Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concluyó este viernes la lectura del auto de elevación a juicio de la causa Los Sauces. Durante ocho audiencias se detallaron los delitos atribuidos, la maniobra investigada y el papel que, según la acusación, tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner.

El expediente analiza el funcionamiento de una sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner. Según el requerimiento firmado por el juez federal Julián Ercolini, a partir de los planteos de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la firma habría operado como "pantalla para el reciclaje de dinero de origen ilícito entre enero de 2009 y marzo de 2016".

Los Sauces y el inicio de las acusaciones por Hotesur

El juicio está a cargo del TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Intervienen el fiscal general Diego Velasco y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Con el cierre de la lectura del requerimiento, concluyó esta etapa del expediente Los Sauces, centrado en una presunta maniobra de lavado de activos en el sector inmobiliario. La semana próxima comenzará la lectura de las acusaciones del caso Hotesur, que investiga operaciones de blanqueo a través de la actividad hotelera.

La sociedad inmobiliaria y los alquileres investigados

De acuerdo con la elevación a juicio, Los Sauces fue creada el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La acusación sostiene que desde sus comienzos "careció de una estructura comercial operativa real y se dedicó a adquirir propiedades, terrenos y establecimientos hoteleros para luego darlos en alquiler a empresarios favorecidos con contratos y beneficios estatales".

Los cánones de esos alquileres habrían funcionado como la "causa jurídica aparente para legitimar y canalizar fondos millonarios hacia el patrimonio de la ex familia presidencial". Según la reconstrucción fiscal, el 88 por ciento de la facturación de la empresa entre enero de 2009 y marzo de 2016 provino de dos grupos empresariales y sumó 25.968.042,30 pesos.

Los pagos de Lázaro Báez y el Grupo Indalo

Las empresas de Lázaro Báez —Valle Mitre, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones— aportaron directamente 6.851.650,97 pesos, equivalentes al 23 por ciento de lo facturado. Para la hipótesis fiscal, esos fondos provenían de una defraudación al Estado Nacional mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz.

El principal inquilino fue el Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián De Sousa, que canalizó 19.116.391,33 pesos, el 65 por ciento de la facturación. De ese total, 18.554.725,76 pesos fueron abonados directamente por Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, mientras que 561.665,57 pesos se transfirieron indirectamente a través de Idea, empresa del socio comercial Osvaldo Sanfelice.

Para el Ministerio Público Fiscal, esos pagos habrían encubierto dádivas a los exmandatarios a cambio de beneficios impositivos y contratos para sus compañías. La acusación también señaló que los alquileres se habrían pagado con sobreprecios: 41 por ciento en el caso de Báez y más del 145 por ciento en el de López. La Justicia los describió como "alquileres innecesarios" o poco convenientes.

Los delitos atribuidos a Cristina y Máximo Kirchner

Cristina Kirchner y su hijo fueron enviados a juicio como presuntos coautores de delitos graves en el marco de una asociación ilícita que, según la acusación, habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016.

A la expresidenta se le atribuyó haber "diseñado, ejecutado y dirigido el esquema de reciclaje de fondos ilícitos". La imputación incluye asociación ilícita agravada por su condición de jefa de la organización, lavado de activos y admisión de dádivas.

A Máximo Kirchner se le reprochó "haber integrado la cúpula de la estructura delictiva y ejecutado las operaciones societarias, inmobiliarias y bancarias necesarias para sostener la maniobra". Los delitos atribuidos son asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y lavado de activos, en concurso real.

El rol de los Kirchner en la empresa

Los hechos atribuidos abarcan desde la conducción formal de Los Sauces hasta una serie de operaciones patrimoniales que, según la acusación, permitieron que la firma registrara un crecimiento superior al 12.000 por ciento. Máximo Kirchner presidió el directorio desde la creación de la sociedad, en 2006, hasta marzo de 2015; firmó los balances de ese período y luego continuó como director suplente.

Cristina Kirchner se desempeñó como directora suplente. Según el requerimiento, ambos aprobaron como accionistas los ejercicios económicos hasta 2016, designaron autoridades y ratificaron los contratos de alquiler con las empresas de Báez, López, De Sousa y Sanfelice.

La acusación sostiene que la expresidenta vendió a Austral Construcciones un terreno en Río Gallegos por 317.000 pesos y que, cinco meses después, aportó esa misma suma a Los Sauces. Ese dinero, junto con un aporte de Néstor Kirchner, habría permitido comprar departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, que luego fueron alquilados al Grupo Indalo.

El expediente también menciona aportes irrevocables de dos terrenos en Río Gallegos, ubicados en Alvear 391 y Moreno 882. En esos predios, mientras la constructora Loscalzo y Del Curto edificaba complejos de departamentos, las unidades serían alquiladas posteriormente por empresas de Báez.

Además, la acusación describe la recepción gratuita de un lote de 1.250 metros cuadrados de Austral Construcciones, bajo la apariencia de una compraventa. Según el requerimiento, Máximo Kirchner dejó sin efecto la operación mediante una nota enviada personalmente al empresario patagónico y retuvo el terreno sin pagarlo.