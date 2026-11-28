Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

La lista Colorada Violeta se impuso en las elecciones de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Bouvet asumirá la conducción hacia fines de marzo de 2027, tras el fallecimiento de Roberto Pianelli.

Virginia Bouvet fue elegida secretaria general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, conocida como Metrodelegados, luego de que la lista Colorada Violeta ganara los comicios. Será la primera mujer en conducir el gremio, que estuvo encabezado por Roberto “Beto” Pianelli hasta su muerte.

La nómina que lideró Bouvet obtuvo 698 votos. En segundo lugar quedó la Lista Verde, encabezada por Néstor Segovia y Paula Perissé, con 443 sufragios. La diferencia entre ambas fue de 255 votos.

Cómo se repartieron los votos en las elecciones de Metrodelegados

La lista Bordó Azul, que llevó como candidato a Claudio Dellecarbonara, reunió 264 votos, equivalentes al 18,79 por ciento. La votación se desarrolló en la sede central del sindicato, ubicada en Carlos Calvo 2363, en el barrio porteño de San Cristóbal.

La Colorada Violeta se impuso en las líneas A, con 182 votos; D, con 156; y E, con 147. La Lista Verde ganó en las líneas C, con 102 sufragios, y H, con 52. La Bordó Azul consiguió su único triunfo en la línea B, donde sumó 104 votos.

Cuándo asumirá Virginia Bouvet la conducción del gremio

El cambio de mandato está previsto para fines de marzo de 2027, aunque todavía no se comunicó una fecha concreta para la asunción.

Estos comicios fueron los primeros celebrados tras el fallecimiento de Pianelli, quien durante años compartió la conducción con Segovia. El cierre de listas había dejado en evidencia la ruptura de ese espacio y la presentación de Bouvet y Segovia por separado.