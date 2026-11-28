Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El Senado aprobó la iniciativa con 43 votos a favor y 29 en contra, pero el proyecto todavía debe pasar por Diputados. La propuesta impediría que personas con condenas confirmadas por delitos dolosos se postulen a cargos electivos nacionales.

El Senado dio media sanción a la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei, que incluye la implementación de Ficha Limpia. Si la Cámara de Diputados la aprueba, la medida impedirá que personas con condenas confirmadas por delitos dolosos se postulen a cargos electivos nacionales.

El proyecto obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra. La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales. Ahora deberá ser tratada por Diputados.

Qué establece Ficha Limpia para las elecciones de 2027

La propuesta alcanza a quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión. Esas personas quedarán inhabilitadas para postularse a cargos electivos nacionales.

La restricción se aplicará cuando la sentencia haya sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. La inhabilitación continuará hasta que se cumpla la pena o la condena sea revocada.

La prohibición también alcanza a los partidos políticos

La iniciativa extiende la prohibición a quienes busquen ocupar cargos dentro de los partidos políticos. Además, establece que la Cámara Nacional Electoral estará a cargo de crear un registro público de las personas alcanzadas por la inhabilitación.

La reforma también contempla la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias únicamente para el año 2027. Ficha Limpia había sido impulsada originalmente en años anteriores desde el PRO y luego fue retomada por el oficialismo.

Tras la aprobación en el Senado, la titular de La Libertad Avanza en esa cámara, Patricia Bullrich, escribió:

Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada