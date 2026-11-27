Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

El Senado analizó las candidaturas para cubrir los juzgados federales electorales de Corrientes y San Juan. Siguen vacantes otros nueve tribunales, cuyas designaciones dependen de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias.

El Gobierno avanzó con nuevas postulaciones para cubrir juzgados federales con competencia electoral. Este viernes, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó una audiencia pública para evaluar los pliegos de los candidatos propuestos para Corrientes y San Juan.

La comisión está presidida por el radical Maximiliano Abad, quien asumió luego del fallecimiento del libertario Juan Carlos Pagotto. Las designaciones tienen relevancia política de cara a las elecciones de 2027 y se enmarcan en los entendimientos entre La Libertad Avanza y los gobernadores.

Los candidatos para Corrientes y San Juan

Uno de los pliegos analizados fue el de Juan Carlos Vallejos, propuesto para el Juzgado Federal numero 1 de Corrientes, vacante desde 2019, cuando se retiró Carlos Soto Dávila. Vallejos está a cargo del Juzgado Federal numero 2 y ya se desempeñó como subrogante del tribunal electoral.

También defendió su postulación Gonzalo Luis Gassull, candidato a ocupar el Juzgado Federal numero 1 de San Juan, que quedó vacante tras el retiro de Miguel Ángel Gálvez, en noviembre de 2022. Gassull dirige la Oficina Judicial Federal de Cuyo y participó en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Mendoza, San Luis y San Juan.

Gassull mantiene diálogo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Aunque terminó tercero en el concurso, el Poder Ejecutivo lo eligió luego de realizar las entrevistas personales.

Qué juzgados electorales siguen vacantes

Aún resta designar titulares en tribunales federales con competencia electoral de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chaco, Jujuy y Misiones. La cobertura de esos cargos depende de negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias.

En esas gestiones participan Mahiques, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

En Córdoba, el Juzgado Federal numero 1 está subrogado por Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del numero 3. El gobernador Martín Llaryora impulsa a Ignacio Segura, quien quedó primero en el concurso, pero todavía deben revisarse las impugnaciones y realizarse las entrevistas personales.

Subrogancias y concursos pendientes en las provincias

En Santa Fe, el tribunal electoral está a cargo de manera provisoria de Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto. Reemplazó a Gastón Salmain, magistrado de Rosario destituido tras ser acusado de abuso de autoridad por girar oficios judiciales en una causa penal en su contra. Por ahora, no hay definiciones sobre quién ocupará el cargo.

El Juzgado Federal numero 1 de Mendoza permanece vacante desde la destitución de Walter Bento y está subrogado por Susana Beatriz Pravata, cuyo mandato, en principio, se extendía hasta junio de este año. En Tucumán, el juez José Manuel Díaz Vélez está al frente del tribunal electoral y este año fue designado titular del Juzgado Federal numero 3. Para cubrir el cargo hay una terna integrada por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella.

Los juzgados de Neuquén y Río Negro también están subrogados por el juez Gustavo Villanueva. En Chaco, Jujuy y Misiones, en tanto, hay expectativa por una resolución: esos tribunales están a cargo de jueces trasladados y deben ser concursados, de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema en el fallo de noviembre de 2020 sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El Senado continuará el trámite de los pliegos

La firma del dictamen sobre las candidaturas evaluadas este viernes quedó pendiente y fue postergada para la próxima semana. Los jueces electorales intervienen en decisiones centrales para los comicios, como el control del padrón, el reconocimiento de partidos y autoridades partidarias y la oficialización de listas.