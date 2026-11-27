La propiedad, ubicada en La Lonja, está registrada a nombre de Real Central SRL, la misma sociedad vinculada a la mansión investigada en Pilar. La Justicia analiza el presunto vínculo de sus accionistas con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Una segunda propiedad en Pilar, valuada en al menos 3,5 millones de dólares, quedó bajo la lupa por su vínculo con Real Central SRL, la empresa que también figura como dueña de otra mansión investigada y proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La quinta está en el barrio La Lonja, en un terreno delimitado por las calles Benito Lynch, Ramos Mejía, Tomás Espora y Chile. De acuerdo con el registro de la propiedad bonaerense, Real Central SRL la compró en marzo de 2025. El predio tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados, más de dos hectáreas, según datos de ARBA.

La sociedad vinculada a la segunda propiedad de Pilar

En los registros, Real Central SRL tiene como accionistas a Ana Lucía Conte, jubilada, y a su hijo, Luciano Nicolás Pantano, monotributista de 32 años oriundo de San Justo. Ambos aparecen como titulares de los inmuebles a través de la empresa. La Justicia investiga si actuaron como presuntos testaferros de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA.

Pantano fue tesorero y secretario general de Almirante Brown, club que compite en la Primera Nacional, y presidió la Asociación Argentina de Futsal, afiliada a la AFA. También se lo vincula con Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y prosecretario ejecutivo de la entidad futbolística, señalado como cercano a Toviggino.

Una mansión remodelada en tiempo récord

Los cálculos sobre el valor de la propiedad estiman que el terreno vacío, por sus dimensiones, cuesta cerca de 2,5 millones de dólares. A esa cifra se sumaría alrededor de un millón de dólares por las construcciones y las remodelaciones, lo que ubicaría el valor mínimo de la mansión en 3,5 millones de dólares. Vecinos de la zona sostienen que el monto podría ser considerablemente mayor.

Los trabajos de poda comenzaron en agosto de 2025 y las remodelaciones, a fines de septiembre. Para el 30 de noviembre ya se veía un techo nuevo y se había renovado el camino de ingreso por la calle Chile. También habían empezado obras en la pileta y en lo que hoy es una cancha de pádel. En uno de los edificios, además, se retiró el techo.

Las obras avanzaron con rapidez: entre mediados de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, la propiedad quedó prácticamente terminada. La velocidad de los trabajos había llamado la atención de vecinos meses antes.

El posible uso como reemplazo de la mansión allanada

La nueva propiedad habría funcionado como una especie de mansión suplente de otra quinta de Pilar, de 10,5 hectáreas, que quedó bajo investigación judicial. Ese predio cuenta con caballeriza, pista ecuestre, estatua de un caballo, canchas de pádel y fútbol, pileta, helipuerto y garaje. Allí se encontraron 54 vehículos, entre autos y motos, y dos kartings. Su valor fue estimado en 20 millones de dólares.

La investigación sobre la primera mansión se hizo pública el 1 de diciembre de 2025. En los días previos al allanamiento ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, realizado el 12 de diciembre, se habrían retirado objetos personales que vinculaban a Toviggino con el lugar.

La quinta de La Lonja también tiene una estatua de un caballo, instalada después de abril. Toviggino es aficionado a los caballos, en particular a los exóticos, y sus hijos practican y compiten en salto ecuestre. Además, la familia es propietaria de Establecimiento HT, un centro ecuestre en Santiago del Estero. En ambas propiedades se observaron similitudes en materiales y colores de techos, rejas, senderos, piletas y canchas de pádel.

Reuniones, fiestas y partidas de póker

Según distintas fuentes y relatos de vecinos, en la propiedad se hicieron reuniones y fiestas, algunas de ellas los miércoles por la noche. También se habría trasladado allí la mesa de póker de los miércoles que funcionaba en la mansión investigada.

En esas jornadas, que se extendían hasta la madrugada, se jugaba al póker y se celebraban cumpleaños. En algunas ocasiones habrían participado el tesorero de la AFA, jueces, fiscales y operadores judiciales. Entre los mencionados figura Carlos Alberto Coco Mahiques, titular de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La existencia de esta segunda propiedad y las presuntas conexiones de Real Central SRL con Toviggino suman un nuevo elemento a la investigación judicial sobre el patrimonio y las actividades vinculadas al tesorero de la AFA.