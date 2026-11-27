El gobernador de Misiones anunció que competirá en 2027 con el sello Movimiento por lo que Viene. También describió como “irreconciliable” su ruptura con Carlos Rovira y prometió cambios en el oficialismo.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que buscará un tercer mandato en las elecciones de 2027. Se presentará con el sello del Movimiento por lo que Viene, luego de anunciar su ruptura definitiva con Carlos Rovira, histórico conductor del Frente Renovador de la Concordia.

De ser electo, Passalacqua se convertiría en el primer misionero en gobernar la provincia durante tres períodos. El mandatario procura instalar un discurso de renovación, pese a haber sido protagonista durante más de 23 años del mismo espacio político que ahora cuestiona.

Passalacqua habló de una ruptura irreconciliable con Rovira

Al presentar su decisión, el gobernador se refirió por primera vez públicamente a la disputa con Rovira, quien condujo la política misionera desde comienzos de siglo. La tensión entre ambos, que se resolvió entre mayo y julio, marcó el ascenso de Passalacqua como nuevo jefe político.

“Sobre esto yo conté muy poco. Se produjo una ruptura profunda, una ruptura irreconciliable”, dijo Passalacqua.

El mandatario sostuvo que busca imprimirle un nuevo rumbo al oficialismo, con cambios profundos. Aunque todavía no se confirmó la fecha de los próximos comicios, en el gobierno provincial estiman que se realizarán entre mayo y junio.

La trayectoria política del gobernador de Misiones

Passalacqua fue uno de los fundadores del Frente Renovador en 2003, junto con Carlos Rovira y Maurice Closs. Desde entonces ocupó cargos relevantes en la provincia: fue ministro de Cultura y Educación entre 2003 y 2009, diputado provincial entre 2009 y 2011 y vicegobernador de Closs entre 2011 y 2015.

Luego gobernó Misiones entre 2015 y 2019 y fue vicepresidente primero de la Cámara de Representantes entre 2019 y 2023. Ese año regresó a la gobernación. Ahora, quien fue una figura central en la construcción política de Rovira busca presentarse como alternativa al modelo del que formó parte.

En su mensaje, reconoció su pertenencia a un sistema de gobierno cerrado y prometió más transparencia, control de las cuentas públicas y apertura a las críticas. Sin embargo, la ruptura no despejó las dudas sobre la influencia que mantienen los exgobernadores Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad en la administración, ni sobre el lugar que podrían ocupar sectores vinculados al kirchnerismo en el nuevo armado electoral.

El nuevo armado electoral y los desafíos económicos

El cambio de sello partidario, por sí solo, no necesariamente supone una transformación en la forma de ejercer el poder. Passalacqua defendió su decisión y afirmó que busca abrir el gobierno a otras voces.

“No di un paso al costado, di un paso al frente sin vuelta atrás, para cambiar las cosas dentro de un gobierno en marcha que necesitaba abrirse para permitir que otras voces pudieran expresarse”, expresó.

“Esta decisión llevó a que muchas cosas que estaban quietas empezaran a moverse; de ahí viene el nombre Movimiento por lo que Viene, es algo que recién comenzó y a lo que todavía le falta mucho”, agregó.

Mientras la dirigencia política se concentra en el reordenamiento electoral y en la continuidad del oficialismo, también quedaron expuestas las dificultades económicas que atraviesan algunos habitantes de la provincia. En Leandro N. Alem, una carnicería comenzó a vender carne de paloma importada de Brasil, producida para consumo humano, como una opción económica frente a otras proteínas animales.

El producto se comercializa a unos 1.500 pesos por kilo. Según explicó el propietario del local, algunos clientes la compran por necesidad, ante las dificultades para acceder a carne vacuna o pollo.