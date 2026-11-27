Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La Cámara Laboral reconoció que el periodista trabajó durante ocho años en relación de dependencia para un grupo empresario. La indemnización, que incluye intereses y el Estatuto del Periodista Profesional, se pagará en seis cuotas.

El periodista y conductor televisivo Esteban Trebucq obtuvo un fallo favorable en una demanda laboral contra empresas y un empresario a quienes reclamó el reconocimiento de una relación de dependencia durante ocho años. La sentencia ordenó el pago de una indemnización que, entre los distintos conceptos e intereses, supera los 100 millones de pesos.

La resolución de la Sala IX de la Cámara Laboral condenó a Emisiones Platenses, Bayres Publicidad, Central de Noticias y al empresario Mario Baudry. Las demandadas sostenían que Trebucq había sido un colaborador y prestador de servicios, no un empleado.

El fallo reconoció ocho años de relación laboral

Los camaristas Mario Fera y Alejandro Perugini consideraron acreditado que el periodista trabajó para el grupo empresario como empleado. Por ese motivo, resolvieron que su vínculo estaba comprendido en los artículos 14 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Trebucq condujo un programa radial en Cadena Río, de Emisiones Platenses; dirigió y escribió para las revistas La Tecla, Desafío Económico y Qué, de Central de Noticias Argentina; y gestionó pautas publicitarias para Bayres Publicidad. Según el fallo, desempeñó esas tareas bajo las órdenes de Baudry y Marcelo Balcedo, actual director del diario Hoy de La Plata y entonces vinculado con el grupo de empresas.

La indemnización incluye el Estatuto del Periodista

Además de reconocer los años de trabajo en relación de dependencia, la Cámara consideró que Trebucq estaba amparado por el Estatuto del Periodista Profesional. Ese régimen establece un adicional indemnizatorio por encima del previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

El monto final supera los 100 millones de pesos e incluye la indemnización ordinaria, el adicional del Estatuto y los intereses. Trebucq acordó con las empresas que el pago se realizara en seis cuotas.

La sentencia llegó tras un fallo de la Corte Suprema

La decisión de la Cámara se conoció días después de que la Corte Suprema fallara a favor de aplicar retroactivamente la reforma laboral para reducir una indemnización por despido.

El proceso judicial se extendió durante más de una década en el fuero laboral. Antes de la resolución de la Cámara, Trebucq ya había obtenido un fallo favorable en primera instancia.