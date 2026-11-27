El fiscal federal Julio Zárate solicitó que la provincia se haga cargo de las estancias Alquinta y La Entrerriana, bajo investigación por presunto lavado de dinero y vínculos con una organización narcocriminal. En los predios se encontraron animales, vehículos y otras irregularidades.

El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, pidió que el gobierno de Santa Cruz tome posesión y administre las estancias Alquinta y La Entrerriana, dos campos vinculados a Lázaro Báez. El planteo se realizó en una nueva causa por presunto lavado de dinero, en la que el empresario también fue imputado por asociación ilícita y por poner recursos logísticos a disposición de una organización narcocriminal.

Según la investigación, Báez habría seguido dando instrucciones desde el penal de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años, para alquilar los establecimientos, explotar los que estaban en producción y recaudar dinero. La fiscalía estima que habría manejado un flujo financiero ilícito cercano a 391 millones de pesos, pese a los embargos y pedidos de decomiso sobre sus bienes.

El pedido para que Santa Cruz se haga cargo de las estancias

El planteo del fiscal se refiere, en esta primera etapa, a dos de las 29 estancias ubicadas en Santa Cruz que fueron adquiridas con fondos relacionados con Austral Construcciones. La empresa insignia de Báez tuvo al Estado nacional como único cliente durante los doce años de gobiernos kirchneristas y compró unas 400.000 hectáreas en la provincia.

La dimensión de esas propiedades fue señalada durante los alegatos de la causa por la obra pública. El fiscal Diego Luciani comparó esa superficie con la de la Ciudad de Buenos Aires, de 20.300 hectáreas, y afirmó que Báez había comprado «40 veces la superficie de CABA» durante el gobierno de Cristina Kirchner. En ese contexto, Zárate solicitó que el gobierno de Claudio Vidal administre los dos campos con un fin social y garantice su mantenimiento y explotación.

Animales y hallazgos en La Entrerriana y Alquinta

En La Entrerriana, durante el relevamiento, los investigadores encontraron 96 vacas y 203 ovejas, además de vehículos y motovehículos. También detectaron problemas de identificación y trazabilidad: había animales con marcas de otros establecimientos y ejemplares sin una identificación reconocible.

La fiscalía advirtió que parte de la hacienda estaba encerrada sin agua ni personal a cargo, por lo que dispuso liberar a los animales en el campo. En Alquinta, situada a 85 kilómetros al suroeste de Río Gallegos, se hallaron 1.308 ovejas y seis vacas con marcas ilegibles o alteradas, además de vehículos, maquinaria, insumos, armas y un dispositivo DVR. Los investigadores sospechan que el predio habría servido como apoyo logístico y búnker de una banda narco vinculada a la causa.

Clausura preventiva y cuidado de la hacienda

Dos semanas antes del pedido de Zárate, el juez federal Claudio Vázquez había dispuesto la clausura preventiva de los campos, luego de dos presentaciones del Ministerio Público Fiscal. Tras inspeccionar los predios, el fiscal sostuvo que los bienes secuestrados y los animales no podían ser trasladados ni alojados en un depósito judicial común, por lo que consideró necesario resguardar las estancias.

El juez determinó que la clausura no debía implicar la desatención de los animales. Por eso, ordenó permitir el ingreso controlado, bajo supervisión de las fuerzas de seguridad, de cuidadores, veterinarios, autoridades sanitarias y personal idóneo. También delegó en la fiscalía la coordinación de las medidas necesarias para garantizar la subsistencia y el bienestar de la hacienda en ambos establecimientos.

Las instrucciones investigadas y los documentos secuestrados

En conversaciones telefónicas interceptadas, Báez habría dado indicaciones a un colaborador para trasladar personal entre La Entrerriana y Alquinta, designar encargados y cobrar alquileres. En una audiencia de formalización, al ser consultado por su reiterada referencia a «mis campos, nuestros campos», respondió: «Considero a todos los campos que uno pueda tener obtenidos en pos de un proyecto, en el mayor de los amores que le ponemos y como buen santacruceño amo mi provincia, sí. Para mí es mi campo, nuestros campos».

En esa misma audiencia, Báez sostuvo que no había estado «presente en las negociaciones de los campos» y agregó: «más allá de los audios en los que levanto temperatura cuando me cuentan determinadas cosas, o me informan determinadas cosas y a veces no soy tan pulcro en las expresiones o palabras utilizadas».

En su celda del penal de Ezeiza, la Justicia secuestró 25 documentos. Entre ellos había un listado con el alquiler de diez estancias bajo cautela judicial y los montos cobrados a cada inquilino. Uno de los nombres consignados es el de Cristian Ibáñez, quien fue detenido el mismo día que Martín Insaurralde.