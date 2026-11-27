El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la AFA documentación sobre el giro realizado en 2023, cuyo ingreso no aparece en las cuentas ni en las declaraciones juradas de Claudio Tapia. La causa también analiza propiedades, movimientos de dinero y vuelos privados.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. Entre otros puntos, pidió reconstruir el recorrido de una transferencia de 260 millones de pesos que la AFA le habría realizado en 2023.

La Justicia estableció que el dinero salió el 6 de junio de 2023 de una cuenta de la asociación y fue enviado a otra identificada con el CUIT de Tapia. Sin embargo, el monto no aparece en las cuentas del dirigente ni en las declaraciones juradas revisadas por la Fiscalía.

Qué documentación pidió el fiscal sobre la transferencia de la AFA

En su dictamen, Pollicita señaló:

"Esa transferencia de $260.000.000 no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte, por ello resulta necesario determinar si se acreditó en una cuenta del investigado, en cuyo caso integra su patrimonio, y establecer dónde se acreditó y a qué título se percibió".

Por ese motivo, requirió que la AFA informe el concepto del pago, la orden correspondiente, el acto que lo autorizó, su imputación contable y el comprobante de rendición. El objetivo es establecer si los fondos llegaron a una cuenta de Tapia y bajo qué concepto fueron percibidos.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Tapia

Tapia está bajo investigación por un posible incremento patrimonial injustificado durante su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pública mixta de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires dedicada a la gestión de residuos del AMBA. El dirigente ocupa cargos públicos desde 2014.

Ese año fue designado vicepresidente del organismo por Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño. En 2024 asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con la AFA, quien sostuvo que el patrimonio de Tapia aumentó un 1.000 por ciento entre 2017 y 2024, según su análisis de las declaraciones juradas. De acuerdo con la denuncia, los ingresos del dirigente como titular del CEAMSE y vicepresidente de la CONMEBOL no explicarían esa suba. Su función en la AFA es ad honorem.

Pollicita imputó formalmente a Tapia en septiembre y solicitó las primeras medidas, que fueron dispuestas por el juez Ariel Lijo. Entre ellas se incluyó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del titular de la AFA. Tras recibir documentación incorporada al expediente, la Fiscalía avanzó con nuevos requerimientos.

Propiedades, depósitos y transferencias bajo análisis

El fiscal pidió informes sobre nueve inmuebles registrados a nombre de Tapia en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y San Juan, provincia de la que es oriundo. Los requerimientos fueron dirigidos, entre otros organismos, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de la Propiedad bonaerense y la Dirección General de Rentas de San Juan.

La investigación también busca aclarar un depósito en efectivo de 620.000 realizado el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorro del Banco Credicoop. La Justicia cuenta con información de que ese mismo día Tapia vendió una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires por 950.000 dólares. La Fiscalía pidió la boleta del depósito, la hora de la operación, la identidad de quien la efectuó y la declaración sobre el origen de los fondos.

Además, solicitó datos sobre el retiro de 200.000 dólares del 18 de agosto de 2020 y un depósito de 198.000 dólares realizado dos días después. También se detectaron transferencias por 380.000 dólares en 2019, 470.000 dólares en 2020, 5 millones de pesos y 25 millones de pesos este año. La Justicia busca conocer las cuentas de destino y la dirección IP y el dispositivo desde los que se hicieron las operaciones.

Los vuelos privados pagados por la AFA

Otra línea de la investigación se centra en los vuelos privados que la AFA pagó y en los que Tapia viajó desde 2017. Pollicita pidió a la entidad que informe qué empresa fue contratada, la matrícula de las aeronaves, las fechas, los puntos de origen y destino, los importes y las modalidades de pago.

El requerimiento incluye precisar si en esos vuelos viajó Paola María Isabel Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano.